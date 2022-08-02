Ситуация вокруг Тайваня: на острове отключаются сайты госорганов, истребители США поднялись в воздух

Самолет США вошел в воздушную зону Тайваня, которую Китай считает своей. Есть ли на борту спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси – пока неизвестно, сообщает Zakon.kz.

Это следует из данных отслеживающего полеты сервиса FlightRadar.

На Тайване начали отключаться сайты госорганов, только что упал сайт МИД.

С военной базы США Кадена на японской Окинаве в воздух поднялись пять самолетов-заправщиков и восемь истребителей F15, передает японский телеканал NHK.

Кроме того, за два часа до этого с базы вылетел самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3, способный собирать радиоэлектронную информацию с военных объектов и военной техники.

Как пишет «Коммерсантъ», вокруг отеля в Тайбэе, где должна остановиться Нэнси Пелоси, усилена охрана – полицейские ставят металлические заграждения. Жители Тайваня отнеслись к визиту Пелоси по-разному: одни приветствуют ее, другие — осуждают и призывают к миру.