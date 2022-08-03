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Суточный рост заболевших КВИ выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан 2 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 2 августа сообщили в МВК. Больше всего заболевших – в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 2021 случай заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 949,

  • в Алматы – 446,

  • в Шымкенте – 51,

  • в Акмолинской области – 101,

  • в Актюбинской области – 70,

  • в Алматинской области – 77,

  • в Жетысуской области – 57,

  • в Атырауской области – 44,

  • в ВКО – 28,

  • в Абайской области – 41,

  • в Жамбылской области – 25,

  • в ЗКО – 98,

  • в Карагандинской области – 344,

  • в Улытауской области – 8,

  • в Костанайской области – 81,

  • в Кызылординской области – 58,

  • в Мангистауской области – 47,

  • в Павлодарской области – 71,

  • в СКО – 46,

  • в Туркестанской области – 19.

Всего в стране подтверждено 1 357 276 случаев.

2290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 860,

  • в Алматы – 623,

  • в Актюбинской области – 44,

  • в Алматинской области – 95,

  • в Жетысуской области – 53,

  • в Атырауской области – 15,

  • в ВКО – 18,

  • в Абайской области – 13,

  • в Жамбылской области – 53,

  • в ЗКО – 29,

  • в Карагандинской области – 212,

  • в Улытауской области – 44,

  • в Костанайской области – 33,

  • в Кызылординской области – 146,

  • в Мангистауской области – 32,

  • в Павлодарской области – 15,

  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 316 110 человек.

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