Суточный рост заболевших КВИ выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 2 августа сообщили в МВК. Больше всего заболевших – в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 2021 случай заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 949,

в Алматы – 446,

в Шымкенте – 51,

в Акмолинской области – 101,

в Актюбинской области – 70,

в Алматинской области – 77,

в Жетысуской области – 57,

в Атырауской области – 44,

в ВКО – 28,

в Абайской области – 41,

в Жамбылской области – 25,

в ЗКО – 98,

в Карагандинской области – 344,

в Улытауской области – 8,

в Костанайской области – 81,

в Кызылординской области – 58,

в Мангистауской области – 47,

в Павлодарской области – 71,

в СКО – 46,

в Туркестанской области – 19. Всего в стране подтверждено 1 357 276 случаев. 2290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 860,

в Алматы – 623,

в Актюбинской области – 44,

в Алматинской области – 95,

в Жетысуской области – 53,

в Атырауской области – 15,

в ВКО – 18,

в Абайской области – 13,

в Жамбылской области – 53,

в ЗКО – 29,

в Карагандинской области – 212,

в Улытауской области – 44,

в Костанайской области – 33,

в Кызылординской области – 146,

в Мангистауской области – 32,

в Павлодарской области – 15,

в Туркестанской области – 5. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 316 110 человек. Читайте также Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков За полетом Пелоси на Тайвань следило рекордное число людей «Казфосфат» оштрафовали на 5,5 млн тенге

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