Суточный рост заболевших КВИ выявили в Казахстане
Двумя сутками ранее в стране выявили 2021 случай заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 949,
в Алматы – 446,
в Шымкенте – 51,
в Акмолинской области – 101,
в Актюбинской области – 70,
в Алматинской области – 77,
в Жетысуской области – 57,
в Атырауской области – 44,
в ВКО – 28,
в Абайской области – 41,
в Жамбылской области – 25,
в ЗКО – 98,
в Карагандинской области – 344,
в Улытауской области – 8,
в Костанайской области – 81,
в Кызылординской области – 58,
в Мангистауской области – 47,
в Павлодарской области – 71,
в СКО – 46,
в Туркестанской области – 19.
Всего в стране подтверждено 1 357 276 случаев.
2290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 860,
в Алматы – 623,
в Актюбинской области – 44,
в Алматинской области – 95,
в Жетысуской области – 53,
в Атырауской области – 15,
в ВКО – 18,
в Абайской области – 13,
в Жамбылской области – 53,
в ЗКО – 29,
в Карагандинской области – 212,
в Улытауской области – 44,
в Костанайской области – 33,
в Кызылординской области – 146,
в Мангистауской области – 32,
в Павлодарской области – 15,
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 316 110 человек.