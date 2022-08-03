Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

До 15 августа предпринимателям нужно сдать упрощенную декларацию

до 15 августа нужно сдать упрощенную декларацию предпринимателям Фото: pexels
В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили, что всего 12 календарных дней осталось для представления упрощенной налоговой декларации, сообщает Zakon.kz.
Напоминаем, что крайний срок сдачи упрощенной декларации (форма 910.00) для субъектов бизнеса за 1 полугодие текущего года истекает 15 августа 2022 года.Комитет госдоходов МФ РК

Налоговую отчетность по 910.00 форме необходимо предоставить налогоплательщикам, применяющим специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

Способы предоставления декларации:

  • веб-приложение «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz);

  • ИС СОНО (программу можно скачать бесплатно на сайте КГД);

  • на бумажном носителе;

  • с помощью мобильного приложения Halyk Bank, в котором с 1 августа 2022 года реализован новый сервис по представлению упрощенной налоговой декларации.

В КГД просят представлять налоговую отчетность заблаговременно, либо заранее пользоваться стандартными механизмами для продления сроков предоставления декларации, дабы избежать нагрузки на систему и каналы связи в последние дни срока сдачи отчетов.

По данным комитета, на 1 июля 2022 года специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют 1 187 554 налогоплательщика, в том числе ИП – 1 047 586, юридических лиц – 139 968.

Читайте также

Срок уплаты ИПН для лиц частной практики истекает 5 августа

В Казахстане вырастут ставки платы за цифровой майнинг с 2023 года

Декларацию о доходах и имуществе госслужащим необходимо представить до 15 сентября

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
Китай Тайвань поставки песка
Китай приостановил поставки песка на Тайвань
торги на бирже
Доллар подешевел на торгах
Ситуация вокруг Тайваня
Ситуация вокруг Тайваня: на острове отключаются сайты госорганов, истребители США поднялись в воздух
Алматы дороги велогонка перекрытие
Часть дорог в Алматы будет перекрыта 7 августа
аким
Стали известны детали гибели акима в Атырауской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления