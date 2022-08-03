До 15 августа предпринимателям нужно сдать упрощенную декларацию

В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили, что всего 12 календарных дней осталось для представления упрощенной налоговой декларации, сообщает Zakon.kz.

Напоминаем, что крайний срок сдачи упрощенной декларации (форма 910.00) для субъектов бизнеса за 1 полугодие текущего года истекает 15 августа 2022 года. Комитет госдоходов МФ РК

Налоговую отчетность по 910.00 форме необходимо предоставить налогоплательщикам, применяющим специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

Способы предоставления декларации:

веб-приложение «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz);

ИС СОНО (программу можно скачать бесплатно на сайте КГД);

на бумажном носителе;

с помощью мобильного приложения Halyk Bank, в котором с 1 августа 2022 года реализован новый сервис по представлению упрощенной налоговой декларации.

В КГД просят представлять налоговую отчетность заблаговременно, либо заранее пользоваться стандартными механизмами для продления сроков предоставления декларации, дабы избежать нагрузки на систему и каналы связи в последние дни срока сдачи отчетов.

По данным комитета, на 1 июля 2022 года специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют 1 187 554 налогоплательщика, в том числе ИП – 1 047 586, юридических лиц – 139 968.