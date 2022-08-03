До 15 августа предпринимателям нужно сдать упрощенную декларацию
Напоминаем, что крайний срок сдачи упрощенной декларации (форма 910.00) для субъектов бизнеса за 1 полугодие текущего года истекает 15 августа 2022 года.Комитет госдоходов МФ РК
Налоговую отчетность по 910.00 форме необходимо предоставить налогоплательщикам, применяющим специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.
Способы предоставления декларации:
веб-приложение «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz);
ИС СОНО (программу можно скачать бесплатно на сайте КГД);
на бумажном носителе;
с помощью мобильного приложения Halyk Bank, в котором с 1 августа 2022 года реализован новый сервис по представлению упрощенной налоговой декларации.
В КГД просят представлять налоговую отчетность заблаговременно, либо заранее пользоваться стандартными механизмами для продления сроков предоставления декларации, дабы избежать нагрузки на систему и каналы связи в последние дни срока сдачи отчетов.
По данным комитета, на 1 июля 2022 года специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют 1 187 554 налогоплательщика, в том числе ИП – 1 047 586, юридических лиц – 139 968.