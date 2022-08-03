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Отца и сына убило то­ком из-за оголенных проводов в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск отец сын смерть Фото: pixabay
Оборвавшийся провод стал причиной гибели двух мужчин в Усть-Каменогорске. Трагедия произошла 17 июля, сообщает Zakon.kz.

Жители с улицы, где произошел несчастный случай, боятся повторения.

В прошедшую бурю провода обвалились и двое мужчин погибли. Рядом с нами на пустующем участке большое дерево растет. На днях во время ветра у него отломилась большая ветка и упала на соседскую крышу. Рядом с этим деревом линия электропередачи. Боимся, как бы трагедия не повторилась. Нам сказали, что разрешение на спил дает отдел ЖКХ, позвонили туда, ждем реакции, – поделилась своими опасениями пенсионерка с Yk-news.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области факт подтвердили.

У нас этот случай был зарегистрирован, но нашей помощи не понадобилось, потому что мужчины скончались. Мы никого не эвакуировали, там в основном по линии полиции отрабатывалось.Пресс-служба ДЧС ВКО

В пресс-службе областного департамента полиции сообщили следующее.

17 июля 2022 года по факту смерти двух мужчин (1948 и 1973 годов рождения) начато досудебное расследование. Назначена соответствующая экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Пресс-служба ДП ВКО

По данным регионального ведомства, мужчина хотел починить оборвавшийся провод под напряжением и умер, на помощь пришел его сын – и тоже скончался.

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Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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