На трассе в Алматинской области девушку сбили насмерть на пешеходном переходе

2 августа около 21:30 на 110 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск водитель Toyota Camry сбил девушку на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Camry двигался в северном направлении в сторону Усть-Каменогорска и допустил наезд на девушку 1992 года рождения на пешеходном переходе.

Фото: Zakon.kz

Водитель поздно заметил ее и тормозил метров 100 после того, как сбил.

Фото: Zakon.kz

Данный участок дороги хорошо освещен.

Фото: Zakon.kz

Назначены экспертизы, ведется следствие.

Фото: Zakon.kz