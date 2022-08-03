На трассе в Алматинской области девушку сбили насмерть на пешеходном переходе
Фото: Zakon.kz
2 августа около 21:30 на 110 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск водитель Toyota Camry сбил девушку на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщает Zakon.kz.
Автомобиль Toyota Camry двигался в северном направлении в сторону Усть-Каменогорска и допустил наезд на девушку 1992 года рождения на пешеходном переходе.
Водитель поздно заметил ее и тормозил метров 100 после того, как сбил.
Фото: Zakon.kz
Данный участок дороги хорошо освещен.
Фото: Zakon.kz
Назначены экспертизы, ведется следствие.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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