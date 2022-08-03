Мужчину с велосипедом насмерть сбили на Капшагайской трассе

Фото: Zakon.kz

На Капшагайской трассе водитель автомобиля Mazda MPV сбил человека с велосипедом. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда медиков, сообщает Zakon.kz.

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