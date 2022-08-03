Мужчину с велосипедом насмерть сбили на Капшагайской трассе
Фото: Zakon.kz
На Капшагайской трассе водитель автомобиля Mazda MPV сбил человека с велосипедом. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда медиков, сообщает Zakon.kz.
На Капшагайской трассе в сторону Алматы двигался автомобиль Mazda MPV.
По словам водителя, на неосвещаемом участке дороге появился человек с велосипедом. Он пытался затормозить, но было уже поздно. Пешеход погиб на месте ДТП.
Фото: Zakon.kz
Назначены экспертизы, ведется следствие.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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