Январские события: помощь государства освобождается от уплаты налогов

Денежная помощь в виде компенсации от государства, полученная предпринимателями, понесшими убытки вследствие порчи имущества во время январских событий, освобождается от уплаты подоходного налога, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Комитете госдоходов, это предусматривают поправки, внесенные 11 июля 2022 года в Налоговый кодекс. Они регламентируют порядок налогообложения при возмещении имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения.

Так, новый подпункт 28 пункта 1 статьи 241 Налогового кодекса предусматривает исключение из совокупного годового дохода (корректировка СГД) суммы денег, полученных субъектом малого и среднего предпринимательства на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма временная и действует с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. Комитет госдоходов

Также статья 341 Налогового кодекса дополнена новым абзацем, предусматривающим исключение из доходов, подлежащих обложению индивидуальным подоходным налогом, выплаты за счет средств бюджета в виде возмещения имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма введена ретроспективно с 1 января 2022 года.

Таким образом юридические лица и индивидуальные предприниматели – субъекты малого и среднего бизнеса могут корректировать совокупный годовой доход в случае получения денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в период чрезвычайного положения. Такую корректировку можно применять, если есть решение комиссии, созданной акиматом, и субъект включен в реестр данной комиссии.

В целях исчисления корпоративного подоходного налога корректировка совокупного годового дохода подлежит отражению в Декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00).

Выплаты физическим лицам признаются доходами физических лиц, но при этом не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом. Вместе с тем налоговый агент (работодатель) обязан отразить выплаченные суммы в Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200). Комитет госдоходов

Кроме того, внесено дополнение в статью 404 Налогового кодекса в части неприменения корректировки суммы налога на добавленную стоимость (НДС), относимого в зачет (уменьшения зачета) в случае порчи, утраты товаров также в период чрезвычайного положения.

Дополнение введено в действие с 1 января 2022 года. Также предусматривается требование по наличию у субъекта малого и среднего предпринимательства подтверждающих документов о факте порчи, утраты товара в результате чрезвычайной ситуации или в период чрезвычайного положения и отражения сведений по такой порче, утрате товаров в налоговом регистре.

Таким образом, в случае получения субъектом малого и среднего предпринимательства денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения, по решению комиссии, созданной местным исполнительным органом, при включении такого субъекта в реестр, формируемый указанным местным исполнительным органом, получатель денег производит корректировку суммы НДС, ранее отнесенного в зачет по таким товарам. Комитет госдоходов

При этом сумма корректировки НДС, относимого в зачет, отражается в Декларации по НДС за налоговый период, в котором наступил случай порчи, утраты товара.