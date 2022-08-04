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Единый телефон экстренных служб заработает в Алматы с 2023 года

телефон, аким Фото: pixabay
Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в 2023 году в мегаполисе заработает единый телефон экстренных служб, передает Zakon.kz.

На встрече с жителями Бостандыкского района люди пожаловались акиму, что сейчас невозможно дозвониться в полицию по номеру «102». Новый начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров заверил, что проблема взята на контроль, и обещал устранить ее при поддержке акимата.

Глава мегаполиса вдогонку констатировал, что в городской акимат сейчас тоже сложно дозвониться.

Да, люди не могут дозвониться. У нас в акимате, например, всего два оператора, больше не можем пока позволить. Надо автоматизировать эту систему. Департаменту полиции поручаю посмотреть, что можно сделать. У нас с нового года единый номер экстренных служб будет «112». Мы сейчас уже эту систему обкатываем. Аким Алматы Ерболат Досаев

Глава мегаполиса выразил надежду, что полноценный запуск единого номера решит проблему.

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