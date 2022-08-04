Поддельные лекарства ввозили в Казахстан

Около 700 фактов нарушений по ввозу поддельных лекарств в Казахстан зафиксировано за последние два года, сообщила на брифинге министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках контроля незаконного оборота лекарственных средств постоянно проводится мониторинг. Около 700 фактов нарушений было за последние два года, за незаконную реализацию лекарственных средств было наложено более 80 млн тенге штрафов. В этом году было два случая, расследуется два уголовных дела. Министр здравоохранения Ажар Гиният

По ее словам, со стороны граждан не поступало заявлений о покупке поддельных лекарств.

Мы отслеживаем все заявки или, как мы говорим, «желтые карточки» от наших пациентов, которые поступают в наши медицинские организации. По закону идет полное расследование на качество и безопасность таких лекарственных препаратов. Глава Минздрава

Ранее сообщалось, что изменения в правила маркировки лекарственных средств были внесены Минздравом еще 30 мая 2022 года, но вводятся в действие с 6 августа 2022 года.

В частности, правилами утверждено, какие лекарственные средства признаются маркированными, а на какие маркировка не распространяется.

Маркировка лекарственных средств наносится организацией-производителем (или предприятием-упаковщиком) на каждую единицу упаковки (первичную, промежуточную, вторичную) на казахском и русском языках.