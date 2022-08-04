Казахстанцы чаще смогут летать в Китай
Фото: unsplash
Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Китайской Народной Республики проработан вопрос увеличения числа регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Китаем, передает Zakon.kz.
Китайская авиакомпания Air China с 21 августа текущего года планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по новому маршруту Нур-Султан – Чэнду с частотой один рейс в неделю по воскресеньям на воздушных судах типа А320.Пресс-служба КГА
Как отметили в комитете, «полеты планируется выполнять со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованного на сайте авиакомпании расписания».
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