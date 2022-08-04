Казахстанцы чаще смогут летать в Китай

Фото: unsplash

Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Китайской Народной Республики проработан вопрос увеличения числа регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Китаем, передает Zakon.kz.

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