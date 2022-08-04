Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы чаще смогут летать в Китай

Казахстанцы чаще смогут летать в Китай Фото: unsplash
Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Китайской Народной Республики проработан вопрос увеличения числа регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Китаем, передает Zakon.kz.
Китайская авиакомпания Air China с 21 августа текущего года планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по новому маршруту Нур-Султан – Чэнду с частотой один рейс в неделю по воскресеньям на воздушных судах типа А320.Пресс-служба КГА

Как отметили в комитете, «полеты планируется выполнять со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованного на сайте авиакомпании расписания».

Читайте также

Общественные туалеты в Алматы передали частникам. Но они пока не работают – эксперимент

Алматы вступил в Международную туристскую ассоциацию ICCA

Мировой туризм восстановился почти на 50% после пандемии

Динара Халдарова
Казахстан Китай Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
волейбол, семья, ценности
Сабина Алтынбекова показала милую семейную фотографию
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
Выделенные полосы
Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
квартира Нур-Султан обвалилась крыша
Потолок обрушился в новостройке Нур-Султана
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
В Алматы полицейский насмерть сбил женщину
В Алматы полицейский насмерть сбил женщину
приметы
Приметы на 4 августа: вещий сон и серебряная роса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления