Прицеп с арбузами перевернулся на трассе близ Аягоза

Фото: pixabay

В 20 км от Аягоза перевернулся прицеп с арбузами. В социальных сетях опубликовали видео с места происшествия, передает Zakon.kz.

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