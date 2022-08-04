Прицеп с арбузами перевернулся на трассе близ Аягоза
Фото: pixabay
В 20 км от Аягоза перевернулся прицеп с арбузами. В социальных сетях опубликовали видео с места происшествия, передает Zakon.kz.
Ролик появился в instagram-паблике osa_uka_vko.
Трасса Усть-Каменогорск – Аягоз. Перевернулся прицеп с арбузами, – говорится в описании.
Как сообщили в Управлении полиции Семея, в книге учета факт не зарегистрирован.
До приезда полиции дорожники помогли поднять прицеп, и они уехали.Пресс-служба УП Семея
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