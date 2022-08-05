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Законодательство РК

Сотрудники соццентра в Кызылординской области переводили себе пособия подопечных

Права инвалидов Кызылординской области Фото: Facebook/Генеральная прокуратура РК
Более 1,8 тыс. нарушений законности выявили прокуроры в рамках проверок соблюдения прав лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

На сайте Генпрокуратуры РК говорится, что защищены права свыше 11 тыс. из них.

Так, по мерам прокурорского надзора изменены постановления семи районных и городских акиматов путем увеличения квоты рабочих мест для лиц данной категории.

В Костанайской области после вмешательства прокуратуры отменено решение суда о признании права собственности третьего лица на квартиру, принадлежащую лицу с инвалидностью, проживающему в психоневрологическом интернате.

Прокуратурой города Алматы выявлено, что 23 воспитанникам специализированного комплекса «Жанұя» пособия по утере кормильца и по инвалидности были назначены спустя 5-10 лет с момента обретения права на такие выплаты. По акту надзора детям возмещены 10,6 млн тенге за счет виновных лиц.

В другом случае прокурорами Актюбинской области обеспечена выплата государственной стипендии 40 студентам с инвалидностью.

В целом, по результатам проверки органов прокуратуры в указанной сфере начато 12 досудебных расследований.

К примеру, в Кызылординской области работники Центра оказания социальных услуг, используя персональные и биометрические данные своих беспомощных подопечных, перечисляли себе их денежные средства, пенсии и пособия.

По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по п.3) ч.3 статье 190 УК (мошенничество).

Всего по результатам проверки внесено 336 актов надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 130 лиц, к административной – 65, к уголовной – 2. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

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