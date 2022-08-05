Небольшой спад суточной заболеваемости КВИ выявили в Казахстане
Двумя сутками ранее в Казахстане заболели 2792 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 2579 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 733,
в Алматы – 430,
в Шымкенте – 29,
в Акмолинской области – 104,
в Актюбинской области – 52,
в Алматинской области – 50,
в Жетысуской области - 100,
в Атырауской области – 46,
в ВКО – 21,
в Абайской области - 38,
в Жамбылской области – 53,
в ЗКО – 112,
в Карагандинской области – 375,
в Улытауской области - 80,
в Костанайской области – 93,
в Кызылординской области – 42,
в Мангистауской области – 52,
в Павлодарской области – 95,
в СКО – 58,
в Туркестанской области – 16.
Всего в стране подтверждено 1 362 647 случаев.
2555 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 1043,
в Алматы - 666,
в Актюбинской области - 35,
в Алматинской области - 62,
в Жетысуской области - 181,
в Атырауской области - 19,
в ВКО - 49,
в Абайской области - 26,
в Жамбылской области - 77,
в ЗКО - 20,
в Карагандинской области - 170,
в Улытауской области - 27,
в Костанайской области - 42,
в Кызылординской области – 70,
в Мангистауской области - 32,
в Павлодарской области - 14,
в Туркестанской области - 22.
Всего в стране выздоровело 1 320 732 человека от COVID-19.