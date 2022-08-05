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Небольшой спад суточной заболеваемости КВИ выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан 4 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 августа в Казахстане сообщили в МВК. Более ста заболевших выявили в шести регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане заболели 2792 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 2579 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 733,

  • в Алматы – 430,

  • в Шымкенте – 29,

  • в Акмолинской области – 104,

  • в Актюбинской области – 52,

  • в Алматинской области – 50,

  • в Жетысуской области - 100,

  • в Атырауской области – 46,

  • в ВКО – 21,

  • в Абайской области - 38,

  • в Жамбылской области – 53,

  • в ЗКО – 112,

  • в Карагандинской области – 375,

  • в Улытауской области - 80,

  • в Костанайской области – 93,

  • в Кызылординской области – 42,

  • в Мангистауской области – 52,

  • в Павлодарской области – 95,

  • в СКО – 58,

  • в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 1 362 647 случаев.

2555 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 1043,

  • в Алматы - 666,

  • в Актюбинской области - 35,

  • в Алматинской области - 62,

  • в Жетысуской области - 181,

  • в Атырауской области - 19,

  • в ВКО - 49,

  • в Абайской области - 26,

  • в Жамбылской области - 77,

  • в ЗКО - 20,

  • в Карагандинской области - 170,

  • в Улытауской области - 27,

  • в Костанайской области - 42,

  • в Кызылординской области – 70,

  • в Мангистауской области - 32,

  • в Павлодарской области - 14,

  • в Туркестанской области - 22.

Всего в стране выздоровело 1 320 732 человека от COVID-19.

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