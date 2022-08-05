Небольшой спад суточной заболеваемости КВИ выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 августа в Казахстане сообщили в МВК. Более ста заболевших выявили в шести регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане заболели 2792 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 2579 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 733,

в Алматы – 430,

в Шымкенте – 29,

в Акмолинской области – 104,

в Актюбинской области – 52,

в Алматинской области – 50,

в Жетысуской области - 100,

в Атырауской области – 46,

в ВКО – 21,

в Абайской области - 38,

в Жамбылской области – 53,

в ЗКО – 112,

в Карагандинской области – 375,

в Улытауской области - 80,

в Костанайской области – 93,

в Кызылординской области – 42,

в Мангистауской области – 52,

в Павлодарской области – 95,

в СКО – 58,

в Туркестанской области – 16. Всего в стране подтверждено 1 362 647 случаев. 2555 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане - 1043,

в Алматы - 666,

в Актюбинской области - 35,

в Алматинской области - 62,

в Жетысуской области - 181,

в Атырауской области - 19,

в ВКО - 49,

в Абайской области - 26,

в Жамбылской области - 77,

в ЗКО - 20,

в Карагандинской области - 170,

в Улытауской области - 27,

в Костанайской области - 42,

в Кызылординской области – 70,

в Мангистауской области - 32,

в Павлодарской области - 14,

в Туркестанской области - 22. Всего в стране выздоровело 1 320 732 человека от COVID-19. Читайте также В Нур-Султане разгорается очередной скандал вокруг долгостроя Какие меры примет акимат Уральска после трагедий на спортплощадках В Костанайской области появятся новые пожарные части

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