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Дождливые выходные ждут казахстанцев

Дождливые выходные ждут казахстанцев Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6-8 августа 2022 года. Преимущественно по стране ожидается дождь, сообщает Zakon.kz.

В предстоящие дни на западе и северо-западе Казахстана ожидается погода без осадков.

На остальной части страны вот уже продолжительный период погоду определяет южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Здесь прогнозируется преимущественно дождливая погода – пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром: в центре, на севере, юге и юго-востоке республики возможны сильные дожди, град, шквалистый ветер. РГП «Казгидромет»

Температурный фон:

  • днем на западе ожидается +30...+37°С;

  • на юго-западе +27...+37°С;

  • на северо-западе +27...+35°С;

  • на севере, востоке +22..+30;

  • в центре +20...+28;

  • на юге, юго-востоке страны +30...+35°С, в горных районах – около +25°С.

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