Дождливые выходные ждут казахстанцев
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6-8 августа 2022 года. Преимущественно по стране ожидается дождь, сообщает Zakon.kz.
В предстоящие дни на западе и северо-западе Казахстана ожидается погода без осадков.
На остальной части страны вот уже продолжительный период погоду определяет южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Здесь прогнозируется преимущественно дождливая погода – пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром: в центре, на севере, юге и юго-востоке республики возможны сильные дожди, град, шквалистый ветер. РГП «Казгидромет»
Температурный фон:
днем на западе ожидается +30...+37°С;
на юго-западе +27...+37°С;
на северо-западе +27...+35°С;
на севере, востоке +22..+30;
в центре +20...+28;
на юге, юго-востоке страны +30...+35°С, в горных районах – около +25°С.
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