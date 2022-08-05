Сроки регистрации брака сократили в Казахстане

Министр юстиции РК приказом от 28 июня 2022 года внес изменения в Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, сообщает Zakon.kz.

В частности, сокращен срок назначения даты регистрации после подачи заявления с месяца до 15 дней.

Брак регистрируется в присутствии лиц, желающих вступить в брак, на 15-й календарный день, который исчисляется со следующего рабочего дня после подачи совместного заявления о заключении брака. Если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день, говорится в документе.

Вместе с тем говорится, что по совместному заявлению лиц, вступающих в брак, при наличии уважительных причин (беременности, рождении ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств), подтвержденных соответствующими документами (справка врачебно-квалификационной комиссии о беременности, справка о состоянии здоровья, справки, подтверждающие другие особые обстоятельства), начальник регистрирующего органа может сократить срок государственной регистрации заключения брака до истечения 15 календарных дней либо увеличить этот срок, но не более чем на 15 календарных дней.

При этом указывается, что в отдельных случаях увеличение срока ожидания государственной регистрации заключения брака возможно по инициативе регистрирующего органа только при наличии обстоятельств, препятствующих государственной регистрации заключения брака.

Разрешение о сокращении или увеличении 15 календарных дней выдается в виде резолюции на заявлении о заключении брака начальником регистрирующего органа, а в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности.

Приказ вводится в действие с 15 августа 2022 года.