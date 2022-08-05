Мужчина пытался добраться на крыше поезда из Алматы в ЗКО

Фото: Zakon.kz

47-летний житель Западно-Казахстанской области забрался на крышу поезда в Алматы. Таким образом, из-за отсутствия денег он хотел добраться домой в ЗКО, сообщает Zakon.kz.

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