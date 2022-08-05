Мужчина пытался добраться на крыше поезда из Алматы в ЗКО
Фото: Zakon.kz
47-летний житель Западно-Казахстанской области забрался на крышу поезда в Алматы. Таким образом, из-за отсутствия денег он хотел добраться домой в ЗКО, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел вечером 24 июля.
При отправлении пассажирского поезда сообщением «Алматы-Орал» со станции «Алматы-2» машинист применил экстренное торможение. Это было связано с тем, что на крыше хвостового вагона находился мужчина.Пресс-служба ДП на транспорте
Задержанный пояснил свои действия. Как оказалось, у него не было денег на билет.
В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 560 части 1 КоАП РК «Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта». Его оштрафовали на 5 МРП.Пресс-служба ДП на транспорте
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ