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Мужчина пытался добраться на крыше поезда из Алматы в ЗКО

поезд мужчина Алматы ЗКО Фото: Zakon.kz
47-летний житель Западно-Казахстанской области забрался на крышу поезда в Алматы. Таким образом, из-за отсутствия денег он хотел добраться домой в ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 24 июля.

При отправлении пассажирского поезда сообщением «Алматы-Орал» со станции «Алматы-2» машинист применил экстренное торможение. Это было связано с тем, что на крыше хвостового вагона находился мужчина.Пресс-служба ДП на транспорте

Задержанный пояснил свои действия. Как оказалось, у него не было денег на билет.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 560 части 1 КоАП РК «Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта». Его оштрафовали на 5 МРП.Пресс-служба ДП на транспорте

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Анастасия Московчук
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