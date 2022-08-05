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Курс доллара продолжает расти на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,98 тенге, поднявшись на 1,59 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,92 тенге (+0,06).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 70,82 тенге (+0,29).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанком установлен курс в 485,08 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-480 тенге, евро – 488-495 тенге, рос. рубль – 7,3-7,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли в ходе торгов 5 августа.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,53%, до 94,62 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 89,19 доллара.

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Курсы валют на 5 августа в обменных пунктах Казахстана

Доллар еще немного подорожал на торгах

Лариса Черненко
KASE
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