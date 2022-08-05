Более 4 млн пачек контрабандных сигарет пытались ввезти в Казахстан

В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что, по предварительным подсчетам, в бюджет из-за контрабанды не поступило около 1,2 млрд тенге в виде таможенных платежей, налогов и акциза, передает Zakon.kz.

Отмечается, что выявлено три факта нарушения таможенного законодательства, связанные с незаконным провозом «сигарет без маркировки средствами идентификации».

Так, сотрудниками ЦТО «Алматы» при досмотре груза из ОАЭ, ввозимого на территорию Казахстана, выявлены сигареты весом 24,2 тонны (1,4 млн пачек). Сумма таможенных платежей, налогов и акциза, подлежащая уплате в бюджет, составила 403 млн тенге, – говорится в сообщении.

Материал передан в транспортную прокуратуру для досудебного расследования.

Кроме того, сотрудниками ЦТО «Алматы» задержан аналогичный груз из Латвии весом 13 тонн (656 тыс. пачек). Сумма, подлежащая уплате в бюджет, составляет 184,5 млн тенге.

Фото: Комитет госдоходов МФ РК

Сообщается также, что в производстве таможенного досмотра таможенного поста «Жетісу» находится материал, где под видом туалетной бумаги пытались ввести более 2 млн пачек сигарет. Предварительная сумма таможенных платежей, налогов и акциза, подлежащая уплате в бюджет, составляет 587, 9 млн тенге.

Получатели товара, которым должны были доставить 4,16 мл пачек сигарет незаконным путем, не состоят в регистрационном учете по отдельным видам деятельности по оптовой реализации табачных изделий, – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что с октября 2020 года все импортированные сигареты должны маркироваться средствами идентификации до ввоза на территорию Казахстана либо на таможенных складах.

В комитете напомнили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Таможенного кодекса РК товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы Союза.