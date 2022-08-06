В ТОО «Казфосфат» новый генеральный директор

С июня 2021 года и до настоящего времени Евгений Шибанов являлся исполнительным директором по производству ТОО «Казфосфат», сообщает Zakon.kz.

6 августа в ТОО «Казфосфат» был представлен новый генеральный директор. Должность занял Евгений Юрьевич Шибанов.

Председатель Наблюдательного совета Эдуард Огай отметил, что прежний гендиректор Нурхан Нурланов проделал большую и важную работу в увеличении производственной мощности предприятия, объемов экспорта, осуществил программу полной модернизации и капитального ремонта всего основного оборудования.

Большое внимание было уделено развитию социальных проектов. Впервые за 30 лет работы компании к 30-летию Независимости в Каратау Жамбылской области сдали в эксплуатацию 72-квартирный жилой дом. Ключи от квартир получили работники предприятия, среди которых многодетные семьи, ветераны и инвалиды труда.

По словам председателя наблюдательного совета, теперь Нурхан Нурланов сосредоточится на вопросах стратегического развития компании.

Новый гендиректор ТОО «Казфосфат» Евгений Шибанов имеет большой опыт работы в горнодобывающей, промышленно-производственной отрасли.

Прошел путь от начальника отдела до главного инженера АО «Апатит» (РФ), работал заместителем гендиректора – директором по производству ЗАО «Корпорация ТольяттиАзот» (РФ), гендиректором Самаркандского химического комплекса.