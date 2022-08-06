Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В ТОО «Казфосфат» новый генеральный директор

Нового гендиректора выбрали в Казфосфате Фото: «Казфосфат»
С июня 2021 года и до настоящего времени Евгений Шибанов являлся исполнительным директором по производству ТОО «Казфосфат», сообщает Zakon.kz.

6 августа в ТОО «Казфосфат» был представлен новый генеральный директор. Должность занял Евгений Юрьевич Шибанов.

Председатель Наблюдательного совета Эдуард Огай отметил, что прежний гендиректор Нурхан Нурланов проделал большую и важную работу в увеличении производственной мощности предприятия, объемов экспорта, осуществил программу полной модернизации и капитального ремонта всего основного оборудования.

Большое внимание было уделено развитию социальных проектов. Впервые за 30 лет работы компании к 30-летию Независимости в Каратау Жамбылской области сдали в эксплуатацию 72-квартирный жилой дом. Ключи от квартир получили работники предприятия, среди которых многодетные семьи, ветераны и инвалиды труда.

По словам председателя наблюдательного совета, теперь Нурхан Нурланов сосредоточится на вопросах стратегического развития компании.

Новый гендиректор ТОО «Казфосфат» Евгений Шибанов имеет большой опыт работы в горнодобывающей, промышленно-производственной отрасли.

Прошел путь от начальника отдела до главного инженера АО «Апатит» (РФ), работал заместителем гендиректора – директором по производству ЗАО «Корпорация ТольяттиАзот» (РФ), гендиректором Самаркандского химического комплекса.

Читайте также

Январские события: помощь государства освобождается от уплаты налогов

В Казахстане вырастут ставки платы за цифровой майнинг с 2023 года

Пилотный проект для импортеров товаров из Китая и Турции внедрят в Казахстане

Данияр Кунафин
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Очевидцы рассказали о стрельбе в Узынагаше
Стрельба в Узынагаше: мать пострадавшего и очевидец рассказали подробности
торги на бирже
Курсы валют на 6-7 августа
Кайрат Нуртас опубликовал семейное фото
«Кайрат, ты счастливчик!» – Нуртас опубликовал семейное фото
любовь, отношения
Топ-4 знака зодиака, которые никогда не изменятся в отношениях
форма учебный год Казахстан
Школьная форма в Казахстане: сколько стоит и какую выбрать
Родители жениха через суд потребовали вернуть калым за невесту в Нур-Султане
Родители жениха через суд потребовали вернуть калым за невесту в Нур-Султане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления