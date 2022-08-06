Генерал-майора Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в алматинском изоляторе

Постовой контроллер обнаружил следственно-арестованного Жайлаубека Халыкулы примерно в 7:00. Дежурной сменой учреждения незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Однако спасти подследственного не удалось, передает Zakon.kz.

Бригада скорой помощи констатирована смерть в результате механической асфиксии.

На место происшествия прибыли следственно-опертивная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Составлена беседа с другими содержащимися лицами. Фактов противоправных действий в отношении него в результате проверки выявлено не было. Пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы

В настоящий момент сотрудниками областного Департамента назначена служебная проверка. По ее результатам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, Халыкулы был задержан 23 мая. Он подозревался в получении обманным путем денег и имущества от некоего гражданина за прекращение уголовного дела.

Халыкулы был экс-начальником ДВД Алматинской и Акмолинской областей.