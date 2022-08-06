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Малыш-батыр весом 5,8 килограмм родился в Нур-Султане

Малыш весом 5,8 килограмм родился в Нур-Султане Фото: Instagram/mgb3.nursultan
Его рост при рождении – 63 см. Это третий ребенок в семье 30-летней казахстанки. Маленького богатыря дома ждут сестра и брат, сообщает Zakon.kz.

В родильном отделении столичной многопрофильной больницы №3 родился малыш весом 5,8 килограмм.

Младенец, которого медперсонал ласково называет Исатай батыром, появился на свет 4 августа. Роды были естественные, на 39-й неделе беременности.

Было сложно. Но я благодарна врачам больницы. Столько специалистов было возле меня, поддерживали, контролировали ситуацию. И даже заведующие были рядом: и родильного отделения, и послеродового.Мама новорожденного

Женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и в ближайшие дни будут выписаны домой.

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