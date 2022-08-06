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Ислам Бозбаев завоевал серебряную медаль на ЧА по дзюдо

Серебряная медаль на ЧА Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев не сумел выиграть золотую медаль в финале чемпионата Азии в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

В финале он сошелся с Джафаром Костоевым из ОАЭ, передает оlympic.kz.

В схватке за «золото» в весовой категории до 100 килограммов казахстанцу не хватило одного балла.

Костоев получил балл за выполненный прием, в итоге став чемпионом Азии. У нашего спортсмена – «серебро».

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