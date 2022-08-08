ДТП в Алматы: автомобиль оказался на заборе

Серьезное ДТП, в котором чудом никто не пострадал, произошло в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Автомобиль Mitsubishi Pajero двигался по ул. Папанина в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

Неожиданно для водителя с ул. Енисейской выехал автомобиль Honda Civic. Никто из водителей не успел затормозить, Honda ударила Mitsubishi в переднее колесо, машины развернуло, и они повторно ударились багажниками.

Фото: Zakon.kz

От сильного удара Honda отбросило. Машина перескочила через тротуар и врезалась в забор частного жилого дома.

Фото: Zakon.kz

Mitsubishi «споткнулась» об арык, автомобилю оторвало колесо, он проехался по забору дома напротив и зацепил газовую трубу, на которой и повис.

Фото: Zakon.kz

Трубу прорвало, вместе с медиками и полицейскими на место прибыла служба газа и пожарные.

Фото: Zakon.kz

Серьезно никто в ДТП не пострадал. Медики ограничились осмотром водителей, не посчитав нужным их госпитализировать.

В пресс-службе ДП города Алматы прокомментировали аварию.

7 августа 2022 года около 22:50, водитель гражданин К., управляя автомобилем Honda, следовал по улице Енисейская в восточном направлении и на углу улицы Папанин при наличии дорожного знака «Движение без остановки запрещено», не выполнил требования и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi под управлением водителя гражданина Д., который двигался по улице Папанина в южном направлении.

В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения.