ДТП в Алматы: автомобиль оказался на заборе
Фото: Zakon.kz
Автомобиль Mitsubishi Pajero двигался по ул. Папанина в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
Неожиданно для водителя с ул. Енисейской выехал автомобиль Honda Civic. Никто из водителей не успел затормозить, Honda ударила Mitsubishi в переднее колесо, машины развернуло, и они повторно ударились багажниками.
Фото: Zakon.kz
От сильного удара Honda отбросило. Машина перескочила через тротуар и врезалась в забор частного жилого дома.
Фото: Zakon.kz
Mitsubishi «споткнулась» об арык, автомобилю оторвало колесо, он проехался по забору дома напротив и зацепил газовую трубу, на которой и повис.
Фото: Zakon.kz
Трубу прорвало, вместе с медиками и полицейскими на место прибыла служба газа и пожарные.
Фото: Zakon.kz
Серьезно никто в ДТП не пострадал. Медики ограничились осмотром водителей, не посчитав нужным их госпитализировать.
7 августа 2022 года около 22:50, водитель гражданин К., управляя автомобилем Honda, следовал по улице Енисейская в восточном направлении и на углу улицы Папанин при наличии дорожного знака «Движение без остановки запрещено», не выполнил требования и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi под управлением водителя гражданина Д., который двигался по улице Папанина в южном направлении.
В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения.
Водители осмотрены бригадой скорой помощи на месте, от госпитализации отказались. Материал находится в производстве УП Турксибского района. Начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов