Число заболевших КВИ в Казахстане за сутки значительно снизилось
Двумя днями ранее в стране выявили 1988 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 301;
в Алматы – 202;
в Шымкенте – 12;
в Акмолинской области – 89;
в Актюбинской области – 28;
в Алматинской области – 12;
в Жетысуской области – 24;
в Атырауской области – 26;
в ВКО – 10;
в Абайской области – 22;
в Жамбылской области – 40;
в ЗКО – 49;
в Карагандинской области – 327;
в Улытауской области – 2;
в Костанайской области – 63;
в Кызылординской области – 25;
в Мангистауской области – 16;
в Павлодарской области – 83;
в СКО – 26;
в Туркестанской области – 16.
Всего в стране подтверждено 1 368 205 случаев.
2061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 1015;
в Алматы – 336;
в Алматинской области – 134;
в Жетысуской области – 52;
в ВКО – 26;
в Абайской области – 27;
в ЗКО – 6;
в Карагандинской области – 327;
в Улытауской области – 25;
в Кызылординской области – 54;
в Мангистауской области – 38;
в Павлодарской области – 2;
в Туркестанской области – 19.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 327 732 человека.