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Число заболевших КВИ в Казахстане за сутки значительно снизилось

Коронавирус в Казахстане на 7 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 7 августа в Казахстане сообщили в МВК. Значительный спад заболевших зарегистрировали в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 1988 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 301;

  • в Алматы – 202;

  • в Шымкенте – 12;

  • в Акмолинской области – 89;

  • в Актюбинской области – 28;

  • в Алматинской области – 12;

  • в Жетысуской области – 24;

  • в Атырауской области – 26;

  • в ВКО – 10;

  • в Абайской области – 22;

  • в Жамбылской области – 40;

  • в ЗКО – 49;

  • в Карагандинской области – 327;

  • в Улытауской области – 2;

  • в Костанайской области – 63;

  • в Кызылординской области – 25;

  • в Мангистауской области – 16;

  • в Павлодарской области – 83;

  • в СКО – 26;

  • в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 1 368 205 случаев.

2061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 1015;

  • в Алматы – 336;

  • в Алматинской области – 134;

  • в Жетысуской области – 52;

  • в ВКО – 26;

  • в Абайской области – 27;

  • в ЗКО – 6;

  • в Карагандинской области – 327;

  • в Улытауской области – 25;

  • в Кызылординской области – 54;

  • в Мангистауской области – 38;

  • в Павлодарской области – 2;

  • в Туркестанской области – 19.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 327 732 человека.

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COVID-19 Казахстан
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