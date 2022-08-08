Число заболевших КВИ в Казахстане за сутки значительно снизилось

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 7 августа в Казахстане сообщили в МВК. Значительный спад заболевших зарегистрировали в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 1988 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 301;

в Алматы – 202;

в Шымкенте – 12;

в Акмолинской области – 89;

в Актюбинской области – 28;

в Алматинской области – 12;

в Жетысуской области – 24;

в Атырауской области – 26;

в ВКО – 10;

в Абайской области – 22;

в Жамбылской области – 40;

в ЗКО – 49;

в Карагандинской области – 327;

в Улытауской области – 2;

в Костанайской области – 63;

в Кызылординской области – 25;

в Мангистауской области – 16;

в Павлодарской области – 83;

в СКО – 26;

в Туркестанской области – 16. Всего в стране подтверждено 1 368 205 случаев. 2061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 1015;

в Алматы – 336;

в Алматинской области – 134;

в Жетысуской области – 52;

в ВКО – 26;

в Абайской области – 27;

в ЗКО – 6;

в Карагандинской области – 327;

в Улытауской области – 25;

в Кызылординской области – 54;

в Мангистауской области – 38;

в Павлодарской области – 2;

в Туркестанской области – 19. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 327 732 человека. Читайте также Нур-Султан снова затопило – в акимате ответили, когда заработает ливневая канализация Розыгрыш мешка сахара на свадьбе в Каскелене попал на видео Меняем образ: как подстричься по знаку зодиака в августе

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