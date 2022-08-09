Регулирование вейпов: как повлияет на рынок введение национального стандарта?

В Казахстане приняли национальный стандарт на жидкости для электронных систем потребления. Какой эффект ожидается для жителей нашей страны от этого документа, разбирался корреспондент Zakon.kz.

В Казахстане разработан и введен стандарт на жидкости для электронных систем потребления. Суть данного документа в том, что в нем прописаны «правила игры» для производителей вейпов, в том числе для одноразовых вейпов. В национальном стандарте одноразовые вейпы отнесены к жидкостям, что автоматически делает их продукцией, подпадающей под акцизы. Напомним, что ранее одноразовые вейпы считались устройством и поэтому не подпадали под акциз.

Также национальный стандарт устанавливает лимиты для содержания в вейпах (в том числе одноразовых) никотина на уровне не более 20 мг на мл. Несмотря на то, что стандарт является добровольным, он используется как основа для получения производителями вейпов сертификатов соответствия и качества, необходимых согласно ст. 110 Кодекса РК «О здоровье» для реализации данной продукции.

«Движение в правильном направлении»

Председатель правления Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская считает, что данный национальный стандарт на жидкости для электронных систем потребления – это движение в правильном направлении.

Считаю, что разработанный и принятый стандарт является правильным шагом в сторону наведения порядка в торговле электронными сигаретами. Тем более что рынок по большей части занят серой продукцией без гарантии качества и безопасности продукта. Вместе с тем нужно понимать, что стандарт на электронные сигареты, как ранее принятый стандарт на нагреваемый табак, является добровольным документом и не носит обязательный характер. В данном контексте это «беззубая мера», наличие которой не помогает проверяющим органам ничем. Светлана Романовская

Несмотря на это, Романовская признает, что наличие национального стандарта косвенно все-таки создает условия для регулирования данной категории товаров.

Фото: предоставлено Светланой Романовской

Ведь в стандарте четко прописаны и требования к упаковке, и предельно допустимый уровень никотина в размере 20 мг на мл, и прочие важные регуляторные нормы.

В соответствии со 110-й статьей Кодекса о здоровье табачные и никотиносодержащие изделия не могут реализовываться без документов, подтверждающих качество, то есть сертификата соответствия на стандарт. Более того, стандарт распространяется на одноразовые вейпы и ставит их в один регуляторный ряд с жидкостями для вейпов, что поможет в будущем с регулированием этого нового продукта. Однако нам необходимо и дальше продолжать работу по успешному исполнению текущего законодательства, проводить проверки продукции на соответствие стандарту и выработать меры по предотвращению появления на рынке продукции, которая этому стандарту не соответствует. Это поможет решить проблему бесконтрольной продажи одноразовых вейпов, которая сейчас существует. Светлана Романовская

Сегодня страны, входящие в ЕАЭС, совместно работают над созданием техрегламента на никотиносодержащую продукцию. Романовская убеждена, что казахстанский национальный стандарт на жидкости для электронных систем потребления должен и может стать основой для предложений в документ ЕАЭС, который будет обязательным для исполнения на территории всех стран, входящих в эту международную организацию, и будет охватывать всю категорию никотиносодержащей продукции, обеспечит возможность ограничить доступ к рынку всей той продукции, что не будет его требованиям соответствовать.