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Крупное ДТП в Алматинской области – погибли 5 человек

Крупное ДТП в Алматинской области Фото: Zakon.kz
В Алматинской области столкнулись автомобили Audi и Renault. Погибли пять человек, трое детей госпитализированы, сообщает Zakon.kz.
6 августа около 20:40 22-летний водитель автомашины Audi, следуя по автодороге Алматы – Кокпек – Коктал в восточном направлении, на 181-м км не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Renault. ДП Алматинской области

В результате ДТП от полученных травм скончались пять человек. Трое несовершеннолетних с различными травмами были госпитализированы в больницу.

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