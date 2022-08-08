15-летняя чемпионка мира из Казахстана рассказала, кто ее вдохновляет

Юная казахстанка Яна Мун одержала уверенную победу на Чемпионате мира по таеквондо ITF-2022 в весе до 45 кг в спарринге. На ее счету еще две серебряные и одна бронзовая награда в других дисциплинах. Zakon.kz узнал у чемпионки секрет успеха.

— Поздравляем вас с победой! Расскажите, почему выбрали таеквондо по неолимпийской версии ITF?

— В секцию таеквондо меня привели родители. На тот момент я не знала о том, что существует две версии таеквондо.

— Есть ли планы перейти в олимпийское таеквондо по версии WTF?

— Очень хотелось бы попробовать участвовать в соревнованиях по WTF, но уходить полностью я не планирую.

— Кто ваш кумир в спорте?

— У меня нет кумира. Человек, с которым могу себя сравнивать – это я в прошлом. Каждый год я ставлю перед собой цели на год и в конце делаю анализ: «Чего я смогла добиться в прошлом году?», «Чего я смогла добиться в этом году?». Это все познается в сравнении. Однако я восхищаюсь такими спортсменами, как теннисистка Елена Рыбакина.

— Как давно занимаетесь таеквондо?

— Таеквондо занимаюсь пять лет. Поначалу родители не относились серьезно к моему увлечению. После первых побед на городском уровне они стали меня поддерживать. Родители никогда не думали о том, что меня занесет в таеквондо. Со временем появились первые международные награды. И с каждым годом масштаб и серьезность соревнований, в которых я участвую, увеличивались. Видя мои достижения в таеквондо, родители серьезнее относятся к моим занятиям спортом.

— После победы поступали ли вам предложения о выступлении за другую страну?

— Пока таких предложений не получала. Но хочу сказать, что я – патриот своей страны и буду дальше поднимать флаг Казахстана! Однако хотелось бы, чтобы Казахстан поддерживал меня финансово, так как данная поездка легла на плечи моих родителей.

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