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Как изменились цены на рынке жилья в июле 2022 года

как выросли цены на жилье в июле 2022 года Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за год (с июля 2021 года по июль 2022 года) стоимость квартир на вторичном рынке повысилась на 26,4%, нового жилья – на 19,6%, сообщает Zakon.kz.

При этом арендная плата за благоустроенное жилье выросла на 20,8%.

Если смотреть по регионам, то цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно выросли в Актобе – на 32,5%, Нур-Султане – на 27,6%, Усть-Каменогорске – на 26,1%.

На вторичном рынке жилья лидеры роста цен – Кызылорда (44%), Усть-Каменогорск (43,7%), Талдыкорган (43,4%) и Нур-Султан (41,3%), а на рынке аренды жилья – Алматы (47,2%).

Вместе с тем за месяц (с июня по июль 2022 года) цены на перепродажу квартир выросли на 0,8%, продажу нового жилья – на 0,5%.

Арендная плата за благоустроенное жилье в июле по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,4%.

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