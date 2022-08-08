Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Названы самые популярные способы квартирных краж

Полиция, квартиры, кражи Фото: Zakon.kz
Для проникновения в жилье преступники используют не только подбор ключей к замкам, но и другие способы, сообщил на брифинге старший оперуполномоченный третьего управления Департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров, передает корреспондент Zakon.kz.
Стоить отметить, что лица, совершающие кражи личного имущества, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. Они используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков.Старший оперуполномоченный третьего управления Департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров

Он добавил, что в основном квартирные кражи совершаются в дневное время, а именно в период, когда все находятся на работе или учебе. 

Для проникновения в жилища злоумышленники используют различные способы: взламывают двери, проникают через открытые форточки, окна, балконы, отжимают пластиковые окна, подбирают ключи к замкам.Сагындык Жантемиров

В пример он привел, что в мае 2022 года в Шымкенте сотрудниками криминальной полиции Туркестанской области была изобличена ОПГ в составе двух мужчин и двух женщин, которая в период с 2021 по 2022 год на территории Казыгуртского, Келесского, Ордабасинского и Сарыагашского районов Туркестанской области совершила 70 квартирных краж.

При этом, по словам полицейского, похищенное имущество незамедлительно сбывалось в ломбардах Шымкента и полученную выгоду воры делили между собой — общая сумма причиненного ущерба составила более 100 млн тенге.

Полицейскими в ходе обысковых мероприятий изъято 32 различных приспособления для взлома, 52 единицы ювелирных изделий и автомобиль, на котором передвигались задержанные.

Обезопасить имущество от воров помогут:

  • цельнометаллические двери с хорошим замком — в идеале должно быть три-четыре оборота;

  • стационарные решетки на окнах, чтобы воры не могли проникнуть в жилище путем вскрытия окон;

  • бронирование стекол на окнах. Такое окно не разбить камнем или молотком, и даже при взрыве оно просто деформируется, а не разобьется;

  • рольставни. Такие жалюзи оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются-закрываются нажатием кнопки.

  • профессиональная сигнализация, которая при проникновении в жилище будет издавать оглушительный рев и бдительные соседи, в случае вашего отсутствия, вызовут полицию.

  • автономная GSM-сигнализация. В случае незаконного вторжения в жилище устройство рассылает sms-сообщения или звонит на указанный телефон хозяина, а хозяин, в свою очередь, вызывает полицию.

Читайте также

Причины убийства в селе Узынагаш Алматинской области назвали в полиции

Напал с ножом на экс-супругу в Алматы: подозреваемый водворен в ИВС

«GTA в Нур-Султане» – погоня полицейских за Toyota Camry рассмешила Казнет

Айша Тулеубекова
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
каких собак можно держать в квартире
Каких собак не стоит заводить в квартире
Алматы
В зоопарке Алматы показали дуб, который старше города Верного
Финляндия, сбор клубники
2 млн тонн клубники могут сгнить в Финляндии
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления