Названы самые популярные способы квартирных краж
Стоить отметить, что лица, совершающие кражи личного имущества, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. Они используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков.Старший оперуполномоченный третьего управления Департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров
Он добавил, что в основном квартирные кражи совершаются в дневное время, а именно в период, когда все находятся на работе или учебе.
Для проникновения в жилища злоумышленники используют различные способы: взламывают двери, проникают через открытые форточки, окна, балконы, отжимают пластиковые окна, подбирают ключи к замкам.Сагындык Жантемиров
В пример он привел, что в мае 2022 года в Шымкенте сотрудниками криминальной полиции Туркестанской области была изобличена ОПГ в составе двух мужчин и двух женщин, которая в период с 2021 по 2022 год на территории Казыгуртского, Келесского, Ордабасинского и Сарыагашского районов Туркестанской области совершила 70 квартирных краж.
При этом, по словам полицейского, похищенное имущество незамедлительно сбывалось в ломбардах Шымкента и полученную выгоду воры делили между собой — общая сумма причиненного ущерба составила более 100 млн тенге.
Полицейскими в ходе обысковых мероприятий изъято 32 различных приспособления для взлома, 52 единицы ювелирных изделий и автомобиль, на котором передвигались задержанные.
Обезопасить имущество от воров помогут:
цельнометаллические двери с хорошим замком — в идеале должно быть три-четыре оборота;
стационарные решетки на окнах, чтобы воры не могли проникнуть в жилище путем вскрытия окон;
бронирование стекол на окнах. Такое окно не разбить камнем или молотком, и даже при взрыве оно просто деформируется, а не разобьется;
рольставни. Такие жалюзи оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются-закрываются нажатием кнопки.
профессиональная сигнализация, которая при проникновении в жилище будет издавать оглушительный рев и бдительные соседи, в случае вашего отсутствия, вызовут полицию.
автономная GSM-сигнализация. В случае незаконного вторжения в жилище устройство рассылает sms-сообщения или звонит на указанный телефон хозяина, а хозяин, в свою очередь, вызывает полицию.