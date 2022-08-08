Названы самые популярные способы квартирных краж

Для проникновения в жилье преступники используют не только подбор ключей к замкам, но и другие способы, сообщил на брифинге старший оперуполномоченный третьего управления Департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров, передает корреспондент Zakon.kz.

Стоить отметить, что лица, совершающие кражи личного имущества, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. Они используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков. Старший оперуполномоченный третьего управления Департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров

Он добавил, что в основном квартирные кражи совершаются в дневное время, а именно в период, когда все находятся на работе или учебе.

Для проникновения в жилища злоумышленники используют различные способы: взламывают двери, проникают через открытые форточки, окна, балконы, отжимают пластиковые окна, подбирают ключи к замкам. Сагындык Жантемиров

В пример он привел, что в мае 2022 года в Шымкенте сотрудниками криминальной полиции Туркестанской области была изобличена ОПГ в составе двух мужчин и двух женщин, которая в период с 2021 по 2022 год на территории Казыгуртского, Келесского, Ордабасинского и Сарыагашского районов Туркестанской области совершила 70 квартирных краж.

При этом, по словам полицейского, похищенное имущество незамедлительно сбывалось в ломбардах Шымкента и полученную выгоду воры делили между собой — общая сумма причиненного ущерба составила более 100 млн тенге.

Полицейскими в ходе обысковых мероприятий изъято 32 различных приспособления для взлома, 52 единицы ювелирных изделий и автомобиль, на котором передвигались задержанные.

Обезопасить имущество от воров помогут: