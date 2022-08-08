Вероятность заболеть COVID-19 после ревакцинации оценили врачи

Несмотря на получение прививки против коронавируса (первой или повторной), человек может заразиться и переболеть. Корреспондент Zakon.kz предложил медикам оценить вероятность заражения привитых.

Заведующий отделением профилактики и социально-психологической помощи городской поликлиники №21 Алматы Конай Бесбаев сообщил, что ни одна вакцина в мире не может защитить от заражения.

Прививка не создает вокруг человека силового поля, которое не пропускает вирусы. Если вакцинированный встретится с больным COVID-19, когда тот активно распространяет вокруг себя вирусные частицы, и достаточно долго пообщается с ним в помещении без маски и соблюдения дистанции, вирусные частицы неизбежно попадут на слизистые. Заведующий отделением профилактики и социально-психологической помощи городской поликлиники №21 Алматы Конай Бесбаев

Врач напомнил, что появление типичных симптомов означает, что вирус размножился в достаточном количестве, чтобы, во-первых, вызвать масштабную реакцию иммунной системы, а во-вторых, начать вредить организму самостоятельно.

В таком случае эффект вакцин оказывается очень разным. Кроме того, вероятность заболеть, несмотря на прививку, зависит от ситуации с вирусом в стране и, в частности, от количества вакцинированных. Конай Бесбаев

Врач-аллерголог городской клинической больницы №1 Алматы Айгерим Кулушева добавила, что применяемые в настоящее время вакцины против COVID-19 обеспечивают сильную защиту от развития тяжелого течения заболевания и летального исхода, но, конечно, даже после вакцинации можно заразиться COVID-19 и передать инфекцию другим.

Поэтому, помимо вакцинации, нужна профилактика:

правильное питание;

здоровый образ жизни;

правильное распределение времени труда и отдыха.

Также важно поддерживать работу иммунной системы организма – для этого необходимо вакцинироваться.

Продолжайте делать все возможное, чтобы защитить свое здоровье и здоровье других. Продолжайте соблюдать безопасную дистанцию от других людей, избегать больших скоплений людей, носить плотно прилегающую к лицу маску, закрывающую рот и нос, тщательно проветривать помещение, регулярно мыть руки и прикрывать рот и нос при кашле и чихании. Если вы заболеете COVID-19 после вакцинации или ревакцинации, у вас, скорее всего, будут более легкие симптомы, чем если бы вы не вакцинировались, или вообще не будет симптомов. Айгерим Кулушева

Ревакцинация — это повторная прививка, за два года пандемии стало ясно, что существующие вакцины не обеспечивают длительный иммунный ответ. Это отличает COVID-19 от других вирусных заболеваний.

Оказалось, что после пика иммунного ответа на введение вакцины начинается постепенный спад ранее повышенного уровня антител и клеточного иммунитета. Происходит этот спад очень индивидуально, например, у людей пожилого возраста или у людей с любым вариантом иммунодефицита (химиотерапия, трансплантации, ВИЧ и т.д.) снижение иммунитета после прививки происходит быстрее.

Ревакцинация может считаться третьей дозой дополнительной защиты или бустерной (booster dose, eхtra dose) дозой.