Новым вирусом «Ланъя» заразились 35 человек в Китае
Фото: pixabay
В Китае выявлен новый вирус — генипавирус «Ланъя». Ученые причисляют вирус к животному происхождению. Им заразились уже 35 человек. Заражения «Ланъя» выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань, передает Zakon.kz.
Симптомы включают лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту, сообщает китайское издание «Пэнпай».
Ученые обращают внимание, что новый вирус похож на Нипах. Это один из самых опасных вирусов в мире, лекарства от него нет. Летальность составляет от 40 до 75%. При этом заражения не были смертельными или очень серьезными.
Пока неизвестно, может ли «Ланъя» передаваться от человека к человеку. В животном мире чаще всего вирус выявлялся у землероек, антитела к вирусу также были обнаружены у коз и собак.
Мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать.Профессор Национального университета Сингапура Ван Линьфа
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