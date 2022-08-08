Новым вирусом «Ланъя» заразились 35 человек в Китае

В Китае выявлен новый вирус — генипавирус «Ланъя». Ученые причисляют вирус к животному происхождению. Им заразились уже 35 человек. Заражения «Ланъя» выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань, передает Zakon.kz.

Симптомы включают лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту, сообщает китайское издание «Пэнпай».

Ученые обращают внимание, что новый вирус похож на Нипах. Это один из самых опасных вирусов в мире, лекарства от него нет. Летальность составляет от 40 до 75%. При этом заражения не были смертельными или очень серьезными.

Пока неизвестно, может ли «Ланъя» передаваться от человека к человеку. В животном мире чаще всего вирус выявлялся у землероек, антитела к вирусу также были обнаружены у коз и собак.