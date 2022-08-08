Ардак Кантарбаев освобожден от должности акима Экибастуза

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков принял отставку и освободил акима Экибастуза Ардака Кантарбаева от занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении акимата области, прошение об отставке аким города Ардак Кантарбаев подал после вступления в силу приговора в отношении его непосредственного подчиненного – экс-заместителя акима города Бауржана Ахметова.

Согласно закону «О государственной службе», аким Экибастуза подал в отставку за коррупционное правонарушение подчиненного. Тем самым 8 августа 2022 года он освобожден от занимаемой должности. Пресс-служба акимата Павлодарской области

Ардак Кантарбаев занимал должность акима Экибастуза с сентября 2020 года.