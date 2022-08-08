Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ардак Кантарбаев освобожден от должности акима Экибастуза

освобождение от должности Фото: Instagram/ardak_kantarbaev
Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков принял отставку и освободил акима Экибастуза Ардака Кантарбаева от занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении акимата области, прошение об отставке аким города Ардак Кантарбаев подал после вступления в силу приговора в отношении его непосредственного подчиненного – экс-заместителя акима города Бауржана Ахметова.

Согласно закону «О государственной службе», аким Экибастуза подал в отставку за коррупционное правонарушение подчиненного. Тем самым 8 августа 2022 года он освобожден от занимаемой должности. Пресс-служба акимата Павлодарской области

Ардак Кантарбаев занимал должность акима Экибастуза с сентября 2020 года.

Читайте также

Как развивается Щучинско-Боровская курортная зона

Ермек Маржикпаев дал ряд поручений по развитию Шортандинского района

В Степногорске открыли первый центр реабилитации для детей

Анастасия Московчук
Абылкаир Скаков Павлодарская область Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
каких собак можно держать в квартире
Каких собак не стоит заводить в квартире
Алматы
В зоопарке Алматы показали дуб, который старше города Верного
Финляндия, сбор клубники
2 млн тонн клубники могут сгнить в Финляндии
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления