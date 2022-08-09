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Обряды и приметы 9 августа: гадание на суженого и пирожки с капустой

Алматинские дары природы Фото: Zakon.kz
9 августа – особенный день, когда важно обращать внимание на приметы и можно совершать интересные обряды, передает Zakon.kz.

Этот день считается у православных днем святого великомученика Пантелеймона, который был известным лекарем, покровителем врачей и военных. Он спасал всех, даже тяжело больных людей. Небесного лекаря принято просить об излечении от любых телесных болезней, в особенности болезней глаз, а также о прекращении эпидемий и разных порочных зависимостей. В древности в этот день знахари собирали травы для изготовления лекарств.

Приметы дня

  • увидеть в день Пантелеймона зайца, сидящего в капусте, сулило прибыль;

  • яйцо с двойным желтком обещало женщине, которая его съест, скорую беременность;

  • ребенок, который съест капусту, будет успевать в школе;

  • тот, кто утром плакал, вечером будет веселиться.

9 августа принято печь пирожки из первого срезанного кочана капусты. Православные считали, что капуста на Пантелеймона, как и травы, обладает целебной силой. Капусту тушили, добавляли в щи, квасили. Для привлечения удачи в дом хозяйки угощали свежеиспеченными пирожками детей, нищих и странников.

Если в этот день шел дождь, собирали в емкость дождевую воду, которой потом обмывали домашнюю скотину, чтобы она не болела. Считалось, что дождь обладает целительной силой.

Традиционно на Пантелеймона-целителя читали заговоры на здоровье, богатство, суженого и на семейное благополучие, помогали людям, попавшим в беду.

Можно было и погадать на будущего мужа. Надо было подойти к какому-либо растению, перекрестить его и выдрать с корнем, а потом рассмотреть корень.

Толстый и весь в земле – будет жених при деньгах и власти. Толстый и короткий – с деньгами будет, да прижимистый. Толстый и длинный – финансово обеспеченный, но транжира. Длинный и ровный – спокойный и уравновешенный парень с красивым телосложением. Короткий и корявый – хитрый и сварливый жених, да еще и внешностью не удастся. С множеством ответвлений – изменщик и лгун.

Запреты Пантелеймона

В стародавние времена в этот день налагался строгий запрет на любую работу. Особенно запрет касался полевых работ, несмотря на страду. Предки считали, что молния в этот день может спалить урожай или того, кто его собирает. Неслучайно они также называли этот день «Палий». В характерную для первой декады августа непогоду лучше прибраться дома.

Блюда из мяса сегодня под запретом. Предки были уверены, что только блюда из капусты помогут привлечь удачу. А если вы тот редкий человек, у которого капуста вызывает аллергию – налегайте на другие овощи.

9 августа не оставляют грязную посуду на столе. Домовой обидится, решит, что его не уважают и покинет ваше жилище, да еще и удачу прихватит с собой. Детей не стоит оставлять без внимания. Следует выслушать все их жалобы, посочувствовать, помочь советом, порадовать и утешить. Так связь с ребенком станет крепче.

В этот день особенно опасно перевозить сено: считается, что Пантелеймон может его сжечь. Печь хлеб в этот день считалось грехом.

В день Святого Пантелеймона нельзя проходить мимо чужой беды, ведь он помогал всякому — и нищему в бедном районе, и преступнику в тюрьме.

Приметы погоды

  • радуга на небе в день Пантелеймона-целителя – к пасмурной погоде в ближайшие дни;

  • резкая смена погоды указывает на то, что осень также будет переменчивой;

  • если муравьи замуровывают ходы в муравейники, следует ждать сильного дождя;

  • ясную и сухую погоду предсказывают прыгающие и сильно стрекочущие кузнечики;

  • если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной.

В преддверии праздника по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра старинную икону афонского письма с изображением святого Пантелеймона-врача украсили венцом из благородного металла. Чтобы защитить святыню от негативных воздействий окружающей среды, специально изготовлен прочный киот. Увидеть украшенную икону и поклониться святыне смогут все желающие в Никольском соборе Алматы в праздник Святого Пантелеймона.

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