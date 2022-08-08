Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Первое судно с зерном добралось до пункта назначения, Путин не выступит в ООН

Ситуация в Украине на 8 августа Фото: pixabay
С 1 сентября для украинцев начнется отсчет дней безвизового пребывания на территории ФРГ. Герхарда Шрёдера оставили в партии СДпГ несмотря на «связи с «Газпромом» и Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

  • Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению региона в состав РФ, сообщили российские СМИ.

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что проведение референдумов в областях, находящихся под контролем РФ и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «закроют для России любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром». По словам Пескова, «Зеленский, предупреждая Россию, обращается не по адресу – референдумы хотят провести сами жители регионов».

  • Также Песков отметил, что Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре и не планирует на ней выступать.

  • Никакого переговорного процесса между РФ и Украиной сейчас нет, так как украинская делегация «ушла с радаров», добавил пресс-секретарь президента РФ.

  • Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что ведется подготовка к трибуналу над военными преступниками. По его словам, первый судебный процесс состоится в Мариуполе.

  • Первое судно с украинским зерном добралось до пункта назначения в Турции.

  • С 1 сентября для украинцев начнется отсчет дней безвизового пребывания на территории Германии. Тем украинцам, которые будут пребывать в ФРГ более трех месяцев, необходимо будет получить регистрацию временной защиты или покинуть страну.

  • Арбитражная комиссия партии СДпГ сохранила членство бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в политической организации. Комиссия отклонила все ходатайства об исключении политика из-за его связей с «Газпромом» и президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также

Ливанский покупатель отказался от доставленного украинского зерна

Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами

Сенат США одобрил выделение 430 млрд долларов на борьбу с инфляцией

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Зеленский Владимир Песков Дмитрий Путин Владимир Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Байгали Серкебаев
Байгали Серкебаев рассказал, о ком песня «Джулия», и кто его закодировал
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
каких собак можно держать в квартире
Каких собак не стоит заводить в квартире
Алматы
В зоопарке Алматы показали дуб, который старше города Верного
Финляндия, сбор клубники
2 млн тонн клубники могут сгнить в Финляндии
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
Стал известен мотив убийства бизнесмена в Уральске
курсы валют
Курсы валют на 8 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления