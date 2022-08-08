Ситуация в Украине: Первое судно с зерном добралось до пункта назначения, Путин не выступит в ООН

Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению региона в состав РФ, сообщили российские СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что проведение референдумов в областях, находящихся под контролем РФ и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «закроют для России любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром». По словам Пескова, «Зеленский, предупреждая Россию, обращается не по адресу – референдумы хотят провести сами жители регионов».

Также Песков отметил, что Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре и не планирует на ней выступать.

Никакого переговорного процесса между РФ и Украиной сейчас нет, так как украинская делегация «ушла с радаров», добавил пресс-секретарь президента РФ.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что ведется подготовка к трибуналу над военными преступниками. По его словам, первый судебный процесс состоится в Мариуполе.

Первое судно с украинским зерном добралось до пункта назначения в Турции.

С 1 сентября для украинцев начнется отсчет дней безвизового пребывания на территории Германии. Тем украинцам, которые будут пребывать в ФРГ более трех месяцев, необходимо будет получить регистрацию временной защиты или покинуть страну.