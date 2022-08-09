Казахстан будет обмениваться с Турцией разведывательной военной информацией

Постановлением правительства РК от 5 августа 2022 года утвержден протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики, сообщает Zakon.kz.

Согласно протоколу стороны осуществляют сотрудничество в следующих сферах:

взаимный обмен разведывательной военной информацией и экспертными оценками по актуальным темам;

мониторинг развития военно-политической обстановки в регионе (государстве), представляющем угрозу безопасности государств сторон;

взаимный обмен информацией в отношении международных террористических и других организаций, представляющих угрозу безопасности государств сторон.

Обмен разведывательной военной информацией осуществляется на встречах военного персонала и по дипломатическим каналам.

Предусматривается, что любая разведывательная военная информация, подлежащая обмену, направляется в письменной форме. CD, DVD, фильмы, фотографии, слайды, электронные документы и т.д., связанные с информацией, прилагаются к документу.

При этом в передаче разведывательной военной информации может быть отказано в случаях угрозы национальному суверенитету и безопасности государства одной из сторон или противоречия ее национальным/международным интересам.

Постановление вводится в действие со дня подписания.