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Молния, пыльная буря: рейс Алматы – Нур-Султан задержали

рейс Алматы-Нур-Султан задержали Фото: pxhere
Задержка рейса КС 855 направлением Алматы – Нур-Султан составила 7 часов 15 минут, сообщает Zakon.kz.

Рейс КС 855 направлением Алматы – Нур-Султан планировался к вылету по расписанию в 19:45 8 августа.

По причине попадания молнии в самолет во время выполнения предыдущего рейса воздушное судно было заменено на резервный борт группы компаний, который ранее выполнял рейс FlyArystan КС 7058 по маршруту Алматы – Нур-Султан – Алматы, и задержка должна была составить 3 часа 45 минут. Пресс-служба Air Astana

По информации компании, задержка увеличилась из-за пыльной бури в Алматы, закрытия аэропорта Нур-Султана и технической неисправности воздушного судна.

Задержка рейса КС 855 составила 7 часов 15 минут.

Как отметили в пресс-службе, пассажирам были предоставлены напитки и питание, некоторые пассажиры были пересажены на другие рейсы. Пассажирам бизнес-класса предоставлены ваучеры на билеты эквивалентом 100 долларов США.

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