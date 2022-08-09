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Курс доллара снова растет на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 478,39 тенге, поднявшись на 1,73 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,91 тенге (+0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и остановился на отметке 70,78 тенге (+0,45).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-481,5 тенге, евро – по 486-491 тенге, российские рубли – по 7,3-7,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 августа.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 1,37%, до 95,33 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 1,45%, до 89,44 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
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