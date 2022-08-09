Средняя зарплата выросла в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, среднее значение номинальной заработной платы во втором квартале 2022 года достигло 312 011 тенге, сообщает Zakon.kz.

Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 24%, в реальном выражении – 8,9%. Бюро национальной статистики

При этом медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда), по оценке, во втором квартале 2022 года составило 196 728 тенге.

Медианная зарплата выросла по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года на 17,1%, в реальном выражении – на 2,8%.

Медианная зарплата — величина, которая делит все количество рабочих мест на две равные части: 50% оплачиваются ниже этого значения и 50% – выше.