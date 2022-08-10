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Бытовую технику будут выпускать в Карагандинской области

техника производство Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Телевизоры, электрические водонагреватели, пылесосы, кухонные плиты, мини-печи, кухонные вытяжки, стиральные машины и другую бытовую технику намерены производить в Карагандинской области.

В планах выпускать 1,1 млн штук продукции в год. Будущий завод появится в Сарани. По данным сайта акимата Карагандинской области, осенью этого года должны приступить к его строительству.

Всего в регионе в работе 11 инвестиционных проектов на сумму 212,7 млрд тенге, в том числе пять проектов с участием иностранного капитала. Их запуск позволит создать около двух тысяч постоянных рабочих мест.

Один из них, импортозамещающий, уже запущен. Это проект по выпуску геомембраны на территории СЭЗ «Сарыарка» с созданием 30 рабочих мест.Глава Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Мурат Кыдырганбеков

трудоустройство Карагандинская область

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По его словам, до конца года в Балхаше запустят солнечную электростанцию до 50 мВт в час. Трудоустроят 20 человек.

В Сарани наладят производство санитарно-гигиенической продукции на бумажной основе. Сейчас сырье закупают за рубежом, а будут самостоятельно изготавливать бумажную основу. По расчетам, это позволит увеличить мощность завода до 21,4 тыс. тонн бумажной продукции в год. Предприятие – участник государственных программ развития моногородов, «Дорожной карты бизнеса». Компания создаст 100 новых рабочих мест.

производство

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В регионе также будут производить катодную медь. Мощность нового завода – до 5 тыс. тонн катодной меди в год. Будет создано 140 рабочих мест.

Также в конце года ожидается запуск шинного завода с созданием 1116 рабочих мест.

В целом за первое полугодие объем привлеченных инвестиций превысил 264 млрд тенге. Запланировано до конца года привлечь 732,5 млрд тенге инвестиций с ростом на 5,5% к прошлому году. Запуск этих проектов позволит увеличить объемы производства, обеспечить рост несырьевого экспорта и снизить объем импорта, – сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

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