Избил до смерти сожительницу: в Акмолинской области арестован подозреваемый

Акмолинец, избивший до смерти супругу, заключен под стражу. Об этом сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, передает Zakon.kz.

20 июля в 9:00 в отдел полиции Бурабайского РОП поступил телефонный звонок от 35-летнего жителя Щучинска. Мужчина сообщил, что в съемной квартире, в которой он проживает, скончалась его сожительница, – говорится в сообщении.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками прокуратуры и полиции в квартире было обнаружено тело его гражданской супруги – местной жительницы 49 лет.

В ходе предварительного следствия были собраны неопровержимые доказательства причастности сожителя к гибели женщины. По показаниям свидетелей, трагедии предшествовал конфликт между погибшей и злоумышленником, – следует из сообщения.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали отек головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма в виде кровоизлияния головного мозга.