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Избил до смерти сожительницу: в Акмолинской области арестован подозреваемый

Избил до смерти сожительницу: в Щучинске арестован подозреваемый Фото: Zakon.kz
Акмолинец, избивший до смерти супругу, заключен под стражу. Об этом сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, передает Zakon.kz.
20 июля в 9:00 в отдел полиции Бурабайского РОП поступил телефонный звонок от 35-летнего жителя Щучинска. Мужчина сообщил, что в съемной квартире, в которой он проживает, скончалась его сожительница, – говорится в сообщении.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками прокуратуры и полиции в квартире было обнаружено тело его гражданской супруги – местной жительницы 49 лет.

В ходе предварительного следствия были собраны неопровержимые доказательства причастности сожителя к гибели женщины. По показаниям свидетелей, трагедии предшествовал конфликт между погибшей и злоумышленником, – следует из сообщения.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали отек головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма в виде кровоизлияния головного мозга.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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