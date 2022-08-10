Во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты

Большинство казахстанцев любят торжества. В свое время даже карантин не отбил у них желание отпраздновать рождение семьи. Свадьбы во дворах, амбарах и ангарах стали одним из символов пандемии. Сейчас препятствием не является существенный рост цен на продукты и услуги.

Корреспондент Zakon.kz поговорила с теми, кто недавно провел торжество или планирует его провести, и постаралась найти ответ на вопрос, сколько нынче стоит той.

Руководитель Ассоциации клуба рестораторов Казахстана Гульнара Катибаева отметила, что свадьба – это дорогое удовольствие. Повысились цены не только на аренду помещения, но и на прочие сопутствующие услуги.

Аренда помещения поднялась в связи с тем, что поднялся курс доллара, а аренда у нас всегда привязывается к курсу доллара потому, что у многих аренда здания привязана к какому-то кредиту, а кредиты чаще всего долларовые. Это могла быть покупка здания, земельного участка. А сама аренда помещения зависит от локации. Если это нижняя часть Алматы, то помещение на 120 посадочных мест можно арендовать за 1,5 млн тенге. Это будет не помпезный, а маленький, аккуратный зал без навороченных украшений, без пышной входной группы. Это будет скромный банкетный зал. Если хотите снять большой банкетный зал, где у вас будет большое фойе, где можно будет организовать фуршет, то такой зал на 200 человек минимум будет стоить от 3 млн тенге и выше. Руководитель Ассоциации клуба рестораторов Казахстана Гульнара Катибаева

Максимальная сумма для аренды зала, по ее словам, может достигать 15 млн тенге. Все будет зависеть от локации. В аренду входит кухня.

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Но аренда зала, по словам руководителя Ассоциации клуба рестораторов Казахстана, это лишь малая часть расходов.

Далее по списку следуют тамада, световое и звуковое оборудование, артисты, шоу-программа, фото и видеосъемка, украшение зала, прокат LED-экрана для демонстрации, в частности, истории любви молодоженов.

Например, аренда LED-экрана может составить плюс-минус 50 тыс. тенге. Все зависит от того, на сколько его берешь.

Услуги тамады обойдутся минимум в 200 тыс. тенге. Звездные ведущие берут за вечер от 500 тыс. тенге и выше.

Услуги артистов также стоят по-разному. Некоторые оценивают свои услуги в 1,2 млн тенге и не меньше. За эти деньги споют 4-5 песен.

Жениха предлагают вывести в сопровождении тазы и батыров, а невесту – с девушками, в национальном стиле, как лебедя – это шикарное зрелище. И такую свадьбу запоминаешь – услуга стоит в среднем полмиллиона тенге. Сама регистрация брака – если в европейском стиле, на природе, в саду, то нужно будет регистратору заплатить 200 тыс. тенге. Регистрация брака в банкетном зале обойдется дешевле – в среднем плюс-минус 60 тыс. тенге. Гульнара Катибаева

В Нур-Султане средний чек примерно такой же, как в Алматы. В Шымкенте свадьба обойдется дешевле.

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В среднем, если включить все расходы на свадьбу, выходит 20-25 тыс. на человека. Чтобы понять, сколько нужно средств, нужно эту сумму умножить на количество предполагаемых гостей. Я бы не сказала, что осенью будет дешевле провести свадьбу, ведь у нас идет инфляция и продукты сейчас стоят на 38-40% дороже, чем в феврале. В январе организация свадьбы обошлась бы на 20% дешевле, чем сейчас. Гульнара Катибаева

В разы дешевле, по ее словам, можно провести свадьбу в частном доме, у себя во дворе. Такое часто практикуется на юге страны. К слову, в Алматы и южных регионах очень большой популярностью пользуются услуги команды поваров – они приходят и готовят все, что закажут организаторы банкета. Стоит услуга в среднем 30 тыс. тенге за вечер. При этом продукты покупают организаторы торжества. Также можно нанять официантов – их услуги стоят от 10 тыс. тенге и выше.

Спикер указала на одну противоположную тенденцию. По ее словам, очень часто молодые отказываются от проведения пышного торжества, а скромно расписываются в ЗАГСе.

Очень часто вижу, когда молодежь говорит, что свадьбу большую делать не будут, а проведут кудалык, то есть сватовство, и все. Такая тенденция прослеживается, и со временем, думаю, еще больше людей будут отказываться от пышных банкетов. Но говорить, что индустрия свадеб исчезнет, нельзя. Ведь мы, казахи, любим гулять, звать гостей, праздновать. Гульнара Катибаева

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Думал отказаться от свадьбы в пользу путешествия и житель Усть-Каменогорска Марат Карибаев (имя изменено по просьбе спикера). Но реализовать желание помешало воспитание.

Думал вместо свадьбы, например, съездить в свадебное путешествие. Но меня воспитывали дедушка и бабушка, так что это только ради них. Кредит для проведения мероприятия не брал, продал свое авто. Житель Усть-Каменогорска Марат Карибаев

Он также рассказал, в какую сумму ему обходится торжество.

В списке 100 гостей. Аренда зала обошлась в 1,2 млн тенге. Сюда входит кухня. Плюс 200 тыс. тенге отдельно ушло на покупку мяса. Еще 200 тыс. тенге – на спиртные напитки. Плюс 200 тыс. тенге – за «чайный» стол. Услуги тамады стоят 250 тыс. тенге. Но сюда входят шоу-программа, музыканты и танцоры. Оформление зала обошлось примерно в 50 тыс. тенге. Тойбастар – на стол конфеты на каждого гостя – около 50 тыс. тенге. Призы на конкурсы – около 50 тыс. тенге. Из звезд никого не будет. Будет проектор – аренда около 10 тыс. тенге. Брак решили зарегистрировать в РАГСе, оплачиваем лишь госпошлину (размер госпошлины – 1 МРП, или 3063 тенге. – Прим. ред.). Каких-то дополнительных расходов в этой части не будет. Марат Карибаев

За свадебное платье, туфли, фату, букет и макияж Марат заплатил 350 тыс. тенге. Костюм, рубашка, галстук, туфли жениха обошлись в 200 тыс. тенге.

Обручальные кольца купили за 500 тыс. тенге. Билеты на передвижение, стоимость проживания – это плюс еще около 200 тыс. тенге.

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Единственная статья экономии для Марата – это фото и видеосъемка. Эту услугу ему окажет родственник. В итоге создание истории любви, фото и видеосъемка торжества обходится в 150 тыс. тенге.

Столичный фотограф Рустам Файзулаев между тем сообщил, что фотосъемка одного банкета без катания стоит в среднем 50 тыс. тенге, с катанием до 70 тыс. тенге. Видеосъемка – от 50 тыс. до 150 тыс. тенге.

У казахов проводят кудалык (сватовство), где стороны друг другу дарят подарки. Это делается до свадьбы. И свадьбы у казахов две, сначала Қыз узату (свадьба невесты), потом свадьба жениха. Обычно стороны делают каждый свою свадьбу. На каждую свадьбу есть лимитированное количество гостей с противоположной стороны. На кудалык сторона жениха приносит конверт ее родителям с деньгами, типа выкупа. Обычно дарят от 300 тыс. тенге и выше. Моя сторона дарит 500 тыс. тенге. Плюс дарят золото всем женщинам из близкой семьи и одежду мужчинам. Это еще около миллиона тенге. Еще есть обряд «Сырға салу» – сережки надевает невесте сторона жениха. Это в знак помолвки. Это в среднем около 250 тыс. тенге. Я не рассчитываю на то, что свадьба, как говорят, окупится. Максимум 1,5 млн подарят. Марат Карибаев

Жительница Нур-Султана Лейла Избасарова недавно провела «Қыз узату» дочери. Женщина говорит, так как торжество провели в ресторане ее брата, ей была сделана существенная скидка по аренде зала, а LED-экран, аппаратура, а также фуршет были в подарок.

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