COVID-19 в Казахстане за сутки: больше всего заболевших – в Нур-Султане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 августа в Казахстане сообщили в МВК. Меньше всего заболевших выявили в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 1650 случаев. За прошедшие сутки зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 370,

в Алматы – 185,

в Шымкенте – 16,

в Акмолинской области – 109,

в Актюбинской области – 82,

в Алматинской области – 16,

в Жетысуской области – 53,

в Атырауской области – 48,

в ВКО – 29,

в Абайской области - 26,

в Жамбылской области – 33,

в ЗКО – 118,

в Карагандинской области – 191,

в Улытауской области – 37,

в Костанайской области – 89,

в Кызылординской области – 22,

в Мангистауской области – 34,

в Павлодарской области – 105,

в СКО – 78,

в Туркестанской области – 10. Всего в стране подтверждено 1 372 634 случая. 2458 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 1143,

в Алматы – 503,

в Актюбинской области – 69,

в Алматинской области – 50,

в Жетысуской области – 125,

в Атырауской области – 16,

в ЗКО – 12,

в Карагандинской области – 367,

в Улытауской области – 11,

в Костанайской области – 40,

в Кызылординской области – 74,

в Мангистауской области – 25,

в Павлодарской области – 23. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 334 270 человек. Читайте также Более чем на треть уменьшилось количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане Горячую воду временно отключат в двух районах Алматы Саакашвили находится в стадии перед смертью

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