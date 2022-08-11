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COVID-19 в Казахстане за сутки: больше всего заболевших – в Нур-Султане

Коронавирус Казахстан 10 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10 августа в Казахстане сообщили в МВК. Меньше всего заболевших выявили в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 1650 случаев. За прошедшие сутки зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 370,

  • в Алматы – 185,

  • в Шымкенте – 16,

  • в Акмолинской области – 109,

  • в Актюбинской области – 82,

  • в Алматинской области – 16,

  • в Жетысуской области – 53,

  • в Атырауской области – 48,

  • в ВКО – 29,

  • в Абайской области - 26,

  • в Жамбылской области – 33,

  • в ЗКО – 118,

  • в Карагандинской области – 191,

  • в Улытауской области – 37,

  • в Костанайской области – 89,

  • в Кызылординской области – 22,

  • в Мангистауской области – 34,

  • в Павлодарской области – 105,

  • в СКО – 78,

  • в Туркестанской области – 10.

Всего в стране подтверждено 1 372 634 случая.

2458 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 1143,

  • в Алматы – 503,

  • в Актюбинской области – 69,

  • в Алматинской области – 50,

  • в Жетысуской области – 125,

  • в Атырауской области – 16,

  • в ЗКО – 12,

  • в Карагандинской области – 367,

  • в Улытауской области – 11,

  • в Костанайской области – 40,

  • в Кызылординской области – 74,

  • в Мангистауской области – 25,

  • в Павлодарской области – 23.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 334 270 человек.

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