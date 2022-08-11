COVID-19 в Казахстане за сутки: больше всего заболевших – в Нур-Султане
Двумя сутками ранее в стране выявили 1650 случаев. За прошедшие сутки зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 370,
в Алматы – 185,
в Шымкенте – 16,
в Акмолинской области – 109,
в Актюбинской области – 82,
в Алматинской области – 16,
в Жетысуской области – 53,
в Атырауской области – 48,
в ВКО – 29,
в Абайской области - 26,
в Жамбылской области – 33,
в ЗКО – 118,
в Карагандинской области – 191,
в Улытауской области – 37,
в Костанайской области – 89,
в Кызылординской области – 22,
в Мангистауской области – 34,
в Павлодарской области – 105,
в СКО – 78,
в Туркестанской области – 10.
Всего в стране подтверждено 1 372 634 случая.
2458 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 1143,
в Алматы – 503,
в Актюбинской области – 69,
в Алматинской области – 50,
в Жетысуской области – 125,
в Атырауской области – 16,
в ЗКО – 12,
в Карагандинской области – 367,
в Улытауской области – 11,
в Костанайской области – 40,
в Кызылординской области – 74,
в Мангистауской области – 25,
в Павлодарской области – 23.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 334 270 человек.