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Легкоатлет Михаил Литвин завоевал «золото» в Турции

бег Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по легкой атлетике Михаил Литвин завоевал золотую медаль на Играх исламской солидарности в Турции, передает Zakon.kz.

Михаил Литвин выиграл финальный забег на 400 метров. Спортсмен преодолел дистанцию за 45,36 секунды. 

В предварительном раунде Литвин установил рекорд Казахстана, который теперь равен 44,94.

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