В Казахстане утвердили размеры вознаграждения победителям международных олимпиад и их педагогам
Победителям и призерам вручается сертификат с указанием единовременного вознаграждения в следующих размерах:
за диплом I степени и золотую медаль – 1500 МРП (4 594 500 тенге);
за диплом II степени и серебряную медаль – 1000 МРП (3 063 000 тенге);
за диплом III степени и бронзовую медаль – 500 МРП (1 531 500 тенге).
Педагогам вручается сертификат с указанием единовременного вознаграждения в следующих размерах:
педагогу, подготовившему обладателя диплома I степени и золотой медали, – 26,5 кратном размере базового должностного оклада (ДО);
педагогу, подготовившему обладателя диплома IІ степени и серебряной медали, – 17,5 кратном размере базового ДО;
педагогу, подготовившему обладателя диплома IІІ степени и бронзовой медали, – 8,5 кратном размере базового ДО.
Как отмечается, единовременное вознаграждение носит персональный характер, присуждается только за достижение текущего года и только гражданам РК.
Для получения единовременного вознаграждения кандидаты предоставляют в РНПЦ «Дарын» следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность (при его наличии) или свидетельства о рождении, либо паспорта;
копии дипломов I, II, III степеней;
реквизиты текущего банковского счета;
справку с места работы педагога;
справку с места учебы обладателя единовременного вознаграждения с указанием данных о педагоге.
Предусматривается, что при подготовке педагогами двух и более победителей и призеров единовременное вознаграждение выплачивается за каждого победителя и призера.
При указании обучающимся двух и более педагогов сумма единовременного вознаграждения распределяется между указанными педагогами в равных пропорциях.
Единовременное вознаграждение выплачивается за счет средств республиканского бюджета.
Приказ вводится в действие с 21 августа 2022 года.