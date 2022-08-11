В Казахстане утвердили размеры вознаграждения победителям международных олимпиад и их педагогам

Приказом министра просвещения РК от 29 июля 2022 года утверждены Правила выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, сообщает Zakon.kz.

Победителям и призерам вручается сертификат с указанием единовременного вознаграждения в следующих размерах:

за диплом I степени и золотую медаль – 1500 МРП (4 594 500 тенге);

за диплом II степени и серебряную медаль – 1000 МРП (3 063 000 тенге);

за диплом III степени и бронзовую медаль – 500 МРП (1 531 500 тенге).

Педагогам вручается сертификат с указанием единовременного вознаграждения в следующих размерах:

педагогу, подготовившему обладателя диплома I степени и золотой медали, – 26,5 кратном размере базового должностного оклада (ДО);

педагогу, подготовившему обладателя диплома IІ степени и серебряной медали, – 17,5 кратном размере базового ДО;

педагогу, подготовившему обладателя диплома IІІ степени и бронзовой медали, – 8,5 кратном размере базового ДО.

Как отмечается, единовременное вознаграждение носит персональный характер, присуждается только за достижение текущего года и только гражданам РК.

Для получения единовременного вознаграждения кандидаты предоставляют в РНПЦ «Дарын» следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность (при его наличии) или свидетельства о рождении, либо паспорта; копии дипломов I, II, III степеней; реквизиты текущего банковского счета; справку с места работы педагога; справку с места учебы обладателя единовременного вознаграждения с указанием данных о педагоге.

Предусматривается, что при подготовке педагогами двух и более победителей и призеров единовременное вознаграждение выплачивается за каждого победителя и призера.

При указании обучающимся двух и более педагогов сумма единовременного вознаграждения распределяется между указанными педагогами в равных пропорциях.

Единовременное вознаграждение выплачивается за счет средств республиканского бюджета.

Приказ вводится в действие с 21 августа 2022 года.