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Законодательство РК

В Казахстане утвердили размеры вознаграждения победителям международных олимпиад и их педагогам

утверждены размеры вознаграждения победителям международных олимпиад Фото: Zakon.kz
Приказом министра просвещения РК от 29 июля 2022 года утверждены Правила выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, сообщает Zakon.kz.

Победителям и призерам вручается сертификат с указанием единовременного вознаграждения в следующих размерах:

  • за диплом I степени и золотую медаль – 1500 МРП (4 594 500 тенге);

  • за диплом II степени и серебряную медаль – 1000 МРП (3 063 000 тенге);

  • за диплом III степени и бронзовую медаль – 500 МРП (1 531 500 тенге).

Педагогам вручается сертификат с указанием единовременного вознаграждения в следующих размерах:

  • педагогу, подготовившему обладателя диплома I степени и золотой медали, – 26,5 кратном размере базового должностного оклада (ДО);

  • педагогу, подготовившему обладателя диплома IІ степени и серебряной медали, – 17,5 кратном размере базового ДО;

  • педагогу, подготовившему обладателя диплома IІІ степени и бронзовой медали, – 8,5 кратном размере базового ДО.

Как отмечается, единовременное вознаграждение носит персональный характер, присуждается только за достижение текущего года и только гражданам РК.

Для получения единовременного вознаграждения кандидаты предоставляют в РНПЦ «Дарын» следующие документы:

  1. копия документа, удостоверяющего личность (при его наличии) или свидетельства о рождении, либо паспорта;

  2. копии дипломов I, II, III степеней;

  3. реквизиты текущего банковского счета;

  4. справку с места работы педагога;

  5. справку с места учебы обладателя единовременного вознаграждения с указанием данных о педагоге.

Предусматривается, что при подготовке педагогами двух и более победителей и призеров единовременное вознаграждение выплачивается за каждого победителя и призера.

При указании обучающимся двух и более педагогов сумма единовременного вознаграждения распределяется между указанными педагогами в равных пропорциях.

Единовременное вознаграждение выплачивается за счет средств республиканского бюджета.

Приказ вводится в действие с 21 августа 2022 года.

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Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Казахстан
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