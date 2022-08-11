Мечты сбываются: советы и приметы на 11 августа

11 августа верующие отмечают рождество святителя Николая Чудотворца. В народе сохранилось немало примет, на которые обращали внимание, передает Zakon.kz.

Николаю Чудотворцу посвящено несколько праздников. Зимой, 19 декабря – день памяти святого, 11 августа – день рождения. В народе эти праздники называют Никола Зимний и Никола Осенний. А 22 мая верующие вспоминают перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, которое произошло в 1087 году.

Запреты

В Рождество святителя Николая запрещено совершать оккультные и магические обряды, ссориться с близкими, конфликтовать, ругать детей, завидовать и осуждать кого-то. Нельзя давать в долг: нужно рационально использовать свои финансы и не тратить деньги зря. Не рекомендуется работать в огороде и саду, шить, вязать, заниматься уборкой или стиркой. Также не стоит увлекаться алкоголем. По возможности в этот день лучше вообще не работать, но учитывая, что праздник выпадает на будний день, следовать этой рекомендации вряд ли получится.

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В этот день можно обратиться к святому с просьбой об исполнении самого заветного желания. Бескорыстные просьбы будут услышаны. Обязательно будьте щедры – подайте милостыню, сделайте любое доброе дело.

День 11 августа также называют Калинов. Калина обычно созревает к этому периоду. Из нее пекли вкусные пироги или толкли ягоды в меду. Калина обладает многими полезными свойствами. Ее кору применяют при лечении болезней почек, печени, желудочно-кишечного тракта. Ягоды используют в качестве противокашлевого и потогонного средства, настой из цветов помогает избавиться от кожных заболеваний. 11 августа девушки, желая быть красивыми и белокожими, с утра умывались калиновым соком. Старики и женщины старшего возраста обнимались с калиной, чтобы уберечься от недугов на весь год. Верили, что, если в лесу найти куст калины, можно загадать желание, взявшись за его веточку. И оно непременно сбудется. А вот ломать ветки или рубить это дерево 11 августа запрещается – можно накликать на себя несчастье.

В этот день шли с подарками к кузнецам. Их труд очень ценился. Серп, подкова и острый топор считались самыми сильными оберегами от зла и нечистой силы. Верили, что кузнец обладает способностями наделить наточенную им вещь защитной силой.

Старики отправлялись в лес по грибы. Чтобы вернуться с полной корзиной, нужно было уйти в лес с позитивным и добрым настроем. Чтобы стол всегда был полон, а в доме поселился достаток, первую горсть ягод, собранных в этот день, нужно отдать соседу.

Народные приметы о погоде

Праздник приходится на последний месяц лета, и большинство примет связано с предстоящей осенью.