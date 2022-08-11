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В Казахстане хотят ужесточить условия выдачи потребительских кредитов

в Казахстане планируют ужесточить выдачу потребительских кредитов Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило изменения в правила расчета и предельного значения коэффициента долговой нагрузки заемщика организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан для недопущения чрезмерного роста потребительского кредитования и ограничения долговой нагрузки населения.

В частности, предлагается распространить требование по расчету коэффициента долговой нагрузки на все выдаваемые банковские займы и микрокредиты, за исключением займов, обеспеченных залогом недвижимого имущества/денег, полностью покрывающим сумму выдаваемого займа, а также займов, выдаваемых в рамках системы образовательного кредитования и в рамках системы жилищных строительных сбережений.

Так, говорится, что банк осуществляет расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика до принятия решений о:

  • выдаче заемщику займа, за исключением выдачи займа (части займа) в рамках открытой заемщику кредитной линии;

  • открытии кредитной линии заемщику (установлении кредитного лимита);

  • выдаче заемщику дополнительного займа в рамках заключенного (заключенных) договора (договоров) банковского займа;

  • изменении условий открытой кредитной линии и (или) займа заемщика, влекущих увеличение размера периодических платежей по данному займу, согласно графику погашения займа.

Под кредитной линией понимается обязательство банка кредитовать заемщика на условиях, позволяющих ему самому определять время получения займа, но в пределах суммы и времени, определенных правилами о внутренней кредитной политике банка для такой формы кредитования и договором.

Под кредитным лимитом (в том числе по кредитным/платежным картам) понимается предельная сумма кредитной линии.

Речь идет о займах на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением:

  • займов, обеспеченных залогом недвижимого имущества, полностью покрывающим сумму выдаваемого займа;

  • займов, обеспеченных залогом денег, находящихся на банковских счетах, полностью покрывающим сумму выдаваемого займа;

  • займов, выдаваемых в рамках системы образовательного кредитования;

  • займов, выдаваемых в рамках системы жилищных строительных сбережений.

При этом выдача кредитов на приобретение автотранспорта, обеспеченного залогом в виде этого авто, исключена из списка.

Из методики расчета платежеспособности клиента также предлагается исключить наличие в его собственности автотранспортного средства или недвижимого имущества среднерыночной стоимостью, превышающей стоимость кредита.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 24 августа.

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