Ерболат Досаев поручил усовершенствовать систему здравоохранения Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с состоянием объектов здравоохранения мегаполиса, посетив медицинские учреждения в Бостандыкском, Наурызбайском, Алатауском, Жетысуском, Турксибском, Медеуском районах, передает Zakon.kz.

В связи с сохраняющимся высоким уровнем младенческой смертности в городе первым объектом посещения стало крупнейшее родовспомогательное учреждение Алматы – Центр перинатологии и детской кардиохирургии.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ежегодно центр оказывает медицинскую помощь более 12 тыс. человек, специалисты принимают более 9 тыс. родов категории высокого риска, к которой относятся дети с экстремально низким весом, врожденными аномалиями сердца и другими патологиями. Центр обладает квалифицированными кадрами для выхаживания детей и проведения кардиохирургических операций (в среднем проводится 150-200 операций в год).

Однако существующая инфраструктура центра, особенно операционно-реанимационные отделения и поликлиника, требует капитального ремонта и модернизации. В операционных полноценно не работает вентиляция, также необходима замена систем отопления, канализационных труб, ремонт крыши, лифтов и другое.

Аким Алматы Ерболат Досаев поручил управлению общественного здравоохранения совместно с управлением строительства города провести необходимые изыскательские и проектные работы для комплексного решения данных проблем в текущем году, чтобы в 2023 году приступить к строительно-монтажным работам. Пресс-служба акимата Алматы

Глава города посетил городскую больницу №7, обслуживающую население трех районов города (Наурызбайский, Ауэзовский, Алатауский), которые отличаются наиболее высоким естественным приростом населения, а также высоким сальдо миграции, поэтому значительная нагрузка на больницу требует качественной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

После ознакомления с новым корпусом приемного покоя аким Алматы поручил управлению строительства совместно с застройщиком в короткие сроки устранить все недоработки, которые были обнаружены в ходе визита. В частности, необходимо провести работы по приточно-вентиляционной системе, инженерным решениям и дооснащению оборудованием.

Ерболат Досаев также дал поручение провести модернизацию операционного блока старого корпуса больницы. Необходимые средства на проектные работы будут выделены в текущем году при осеннем уточнении бюджета. Пресс-служба акимата Алматы

Следующим объектом посещения акима стала городская поликлиника №22, которая оказывает помощь населению Алатауского района в рамках ПМСП.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Глава города отметил, что развитие первичной медико-санитарной помощи является важнейшим приоритетом для развития сферы здравоохранения. Он ознакомился с работой всех отделений поликлиники и отметил высокую нагрузку на врачей и инфраструктуру.

На сегодня поликлиника при плановой мощности в 200 посещений в смену фактически перегружена вдвое. Для решения данного вопроса в микрорайоне Саялы ведется строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену. Новая СВА позволит разгрузить данную поликлинику и улучшить доступность и качество медицинской помощи жителям Алатауского района из мкр. Кок-Кайнар, мкр. Саялы и мкр. Томирис.

Ерболат Досаев также посетил городскую поликлинику №11, находящуюся в Жетысуском районе, к которой прикреплены 66 776 человек.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Поликлиника рассчитана на 700 посещений в смену. В одном из корпусов поликлиники завершается капитальный ремонт с сейсмоусилением.

Аким Алматы поручил управлению строительства повысить контроль за качеством строительных работ. Досаева также ознакомили с планами по строительству на территории поликлиники модульного центра компьютерной томографии для расширения перечня КДУ населению Жетысуского района. Пресс-служба акимата Алматы

В ходе рабочей поездки аким города посетил городскую клиническую больницу №4.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Клиника специализируется на травматологии и ортопедии и обслуживает население Турксибского, Жетысуского районов, а также часть Алатауского района. Ежегодно в медицинское учреждение обращаются более 80 тыс. пациентов. На сегодня остро необходима модернизация приемного отделения для эффективного распределения потоков пациентов в соответствии со стандартами триаж-системы.

Акиму города также были представлены планы по привлечению частных инвестиций для качественного улучшения работы лабораторных отделений. Ерболат Досаев поручил изучить предложения инвесторов в рамках государственно-частного партнерства и начать проектные работы по реконструкции приемного покоя больницы, которая должна стать передовым центром компетенций в сфере травматологии и ортопедии. Пресс-служба акимата Алматы

Глава города посетил городской онкологический центр, который обслуживает все население города, а также пациентов из регионов Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по строительству онкологического центра на 250 коек в Медеуском районе.

Аким Алматы поручил управлениям строительства и здравоохранения дополнительно изучить необходимость предлагаемого коечного фонда с учетом текущей загруженности онкологического стационара. При этом глава города акцентировал внимание управления здравоохранения на необходимости усиления работы на уровне ПМСП по раннему выявлению и скринингу онкологических больных. Пресс-служба акимата Алматы

Ерболат Досаев посетил наиболее удаленную от центра города больницу «Алатау» в Медеуском районе, ознакомился с ходом работ по сейсмоусилению здания, а также с планами по развитию и оснащению поликлиники.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На сегодня здание поликлиники нуждается в капитальном ремонте с модернизацией инженерных сетей. Ведутся проектные работы по строительству модульного центра компьютерной томографии на территории данной поликлиники.