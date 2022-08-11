Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в ряде регионов Великобритании

Метеорологическая служба королевства предупредила, что в ближайшие выходные высока вероятность природных пожаров в Центральной, Южной и Восточной Англии, передает Zakon.kz.

В пятницу и в выходные этот риск увеличится из-за аномальной жары, поэтому мы объявили максимальный уровень опасности, – цитирует ТАСС сотрудника Метеорологической службы Марко Петанья.

Как уточняется, аналогичная ситуация сложилась на территории Уэльса.

Англичан предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности в условиях «исключительного риска» лесных пожаров, а также очередной волны жаркой погоды с максимальной температурой около +37°C.

Несмотря на то что она будет ниже рекордных +40,3°C, зафиксированных в июле, период жары может затянуться, отмечается в сообщении.