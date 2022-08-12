Названы 12 самых красивых претенденток на титул «Мисс Алматы-2022»

Конкурс красоты и таланта «Мисс Алматы-2022» вошел в решающую стадию. После целого ряда конкурсных туров жюри отобрало 12 девушек, допущенных до гранд-финала, передает Zakon.kz.

Отбор на конкурс «Мисс Алматы-2022» начался 3 июля. С того момента по воскресеньям проходили кастинги, из более 300 претенденток жюри отобрало 20 наиболее достойных участниц.

Фото: Zakon.kz

В этом году на кастинг в качестве членов экспертного жюри были приглашены руководители ведущих модельных агентств Алматы, их мнение и решение будет влиять на окончательные итоги конкурса, все запротоколировано. Также на итоговый результат повлияют результаты каждого этапа конкурса, в том числе интервью с организаторами – дирекцией и партнерами конкурсов «Мисс Алматы» и «Мисс Казахстан». Председатель оргкомитета конкурса «Мисс Алматы» Совет Сеитов

Совет Сеитов

В рамках одного из туров прошла экологическая акция – девушки собрали яблоки на горной базе отдыха Balyqty bulaq. Также участницы продемонстрировали свою спортивную подготовку.

Фото: Zakon.kz

Важным этапом конкурса для 20 участниц стал кулинарный поединок, который прошел в ресторане Dragonfly Izakaya.

Фото: Zakonkz

Девушки разделились на 4 команды и под чутким руководством бренд-шеф-повара Евгения Песина и «Мисс Алматы-2021» Азизы Токашевой приготовили хрустящую закуску с лососем.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также девушки приготовили безалкогольный коктейль.

Фото: Zakon.kz

Кулинарные навыки оценивало жюри, отведав приготовленное девушками блюдо и напиток.

Фото: Zakon.kz

После данного тура жюри определилось с выбором и назвало имена 12 девушек, кто продолжит соревнование за корону победительницы «Мисс Алматы».

У нас сложилась интересная ситуация – три девушки, занявшие после уже состоявшихся этапов 10, 11 и 12 места, получили одинаковые баллы. Посоветовались с творческой командой и приняли решение, что пропустим в финал 12 участниц, тем более при постановке творческих номеров дефиле будет лучше, если участниц будет именно 12. Совет Сеитов

Вот имена 12 финалисток «Мисс Алматы-2022»:

Абдулхаирова Карина

Атемова Адель

Дауыржанова Гульзия

Заир Томирис

Исхан Улара

Кулибаева Асем

Пинских Ксения

Сабденова Алтын

Талас Айдана

Тилаева Дильназ

Ткаченко Андреана

Умбетова Сагдиана

Фото: Zakon.kz

Впереди у 12 красавиц творческий предфинал, намеченный на начало сентября.

Совсем скоро на портале Zakon.kz будет объявлено народное голосование. Мнение читателей также будет учитываться при принятии окончательного решения, кто станет обладательницей титула «Мисс Алматы-2022». Гранд-финал намечен на 11 или 12 сентября, будет 1 победительница и 3 вице-мисс.

Победительница представит мегаполис на конкурсе «Мисс Казахстан-2022», финал которого состоится 18 ноября также в Алматы во Дворце республики.

Ресторатор, основатель международного холдинга Sun Group – генерального партнера конкурса «Мисс Казахстан», сооснователь сети ресторанов японской кухни «Тануки» Александр Орлов рассказал, что в этом году состав жюри будет международным.

Александр Орлов

Будет владелец американского бренда, популярная певица Светлана Лобода, ведем переговоры о том, чтобы привезти в Казахстан действующую обладательницу титула «Мисс мира». У нас абсолютно прозрачные, беспристрастные выборы победительницы будут, предусмотрены три титула. Готовим красивое шоу, немного разных изменений, мы как организаторы финала намерены сделать его красивым и масштабным. Александр Орлов

Корона победительницы «Мисс Казахстан» предоставлена известной ювелирной компанией.

Известно, что как и на всех престижных мировых конкурсах, финалистки «Мисс Казахстан» за две недели до главного шоу будут жить в отеле и готовиться к финалу. Не обойдется без благотворительных акций.