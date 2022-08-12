Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Названы 12 самых красивых претенденток на титул «Мисс Алматы-2022»

конкурс красоты и таланта Фото: Zakon.kz
Конкурс красоты и таланта «Мисс Алматы-2022» вошел в решающую стадию. После целого ряда конкурсных туров жюри отобрало 12 девушек, допущенных до гранд-финала, передает Zakon.kz.

Отбор на конкурс «Мисс Алматы-2022» начался 3 июля. С того момента по воскресеньям проходили кастинги, из более 300 претенденток жюри отобрало 20 наиболее достойных участниц.

отбор

Фото: Zakon.kz

В этом году на кастинг в качестве членов экспертного жюри были приглашены руководители ведущих модельных агентств Алматы, их мнение и решение будет влиять на окончательные итоги конкурса, все запротоколировано. Также на итоговый результат повлияют результаты каждого этапа конкурса, в том числе интервью с организаторами – дирекцией и партнерами конкурсов «Мисс Алматы» и «Мисс Казахстан».Председатель оргкомитета конкурса «Мисс Алматы» Совет Сеитов

конкурс

Совет Сеитов

В рамках одного из туров прошла экологическая акция – девушки собрали яблоки на горной базе отдыха Balyqty bulaq. Также участницы продемонстрировали свою спортивную подготовку.

кулинария

Фото: Zakon.kz

Важным этапом конкурса для 20 участниц стал кулинарный поединок, который прошел в ресторане Dragonfly Izakaya.

блюдо

Фото: Zakonkz

Девушки разделились на 4 команды и под чутким руководством бренд-шеф-повара Евгения Песина и «Мисс Алматы-2021» Азизы Токашевой приготовили хрустящую закуску с лососем.

творчество

Фото: Zakon.kz

блюдо

Фото: Zakon.kz

Также девушки приготовили безалкогольный коктейль.

коктейль

Фото: Zakon.kz

Кулинарные навыки оценивало жюри, отведав приготовленное девушками блюдо и напиток.

жюри

Фото: Zakon.kz

После данного тура жюри определилось с выбором и назвало имена 12 девушек, кто продолжит соревнование за корону победительницы «Мисс Алматы».

У нас сложилась интересная ситуация – три девушки, занявшие после уже состоявшихся этапов 10, 11 и 12 места, получили одинаковые баллы. Посоветовались с творческой командой и приняли решение, что пропустим в финал 12 участниц, тем более при постановке творческих номеров дефиле будет лучше, если участниц будет именно 12. Совет Сеитов

Вот имена 12 финалисток «Мисс Алматы-2022»:

  • Абдулхаирова Карина

  • Атемова Адель

  • Дауыржанова Гульзия

  • Заир Томирис

  • Исхан Улара

  • Кулибаева Асем

  • Пинских Ксения

  • Сабденова Алтын

  • Талас Айдана

  • Тилаева Дильназ

  • Ткаченко Андреана

  • Умбетова Сагдиана

девушки

Фото: Zakon.kz

Впереди у 12 красавиц творческий предфинал, намеченный на начало сентября.

Совсем скоро на портале Zakon.kz будет объявлено народное голосование. Мнение читателей также будет учитываться при принятии окончательного решения, кто станет обладательницей титула «Мисс Алматы-2022». Гранд-финал намечен на 11 или 12 сентября, будет 1 победительница и 3 вице-мисс.

Победительница представит мегаполис на конкурсе «Мисс Казахстан-2022», финал которого состоится 18 ноября также в Алматы во Дворце республики.

Ресторатор, основатель международного холдинга Sun Group – генерального партнера конкурса «Мисс Казахстан», сооснователь сети ресторанов японской кухни «Тануки» Александр Орлов рассказал, что в этом году состав жюри будет международным.

ресторатор Алматы

Александр Орлов

Будет владелец американского бренда, популярная певица Светлана Лобода, ведем переговоры о том, чтобы привезти в Казахстан действующую обладательницу титула «Мисс мира». У нас абсолютно прозрачные, беспристрастные выборы победительницы будут, предусмотрены три титула. Готовим красивое шоу, немного разных изменений, мы как организаторы финала намерены сделать его красивым и масштабным. Александр Орлов

Корона победительницы «Мисс Казахстан» предоставлена известной ювелирной компанией.

Известно, что как и на всех престижных мировых конкурсах, финалистки «Мисс Казахстан» за две недели до главного шоу будут жить в отеле и готовиться к финалу. Не обойдется без благотворительных акций.

Читайте также

Куда пойти в выходные 13-14 августа

На проведение «Евровидения-2023» претендуют 7 городов Великобритании

Насколько безопасны аттракционы в Казахстане

Альберт Ахметов
Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
в Казахстане планируют ужесточить выдачу потребительских кредитов
В Казахстане хотят ужесточить условия выдачи потребительских кредитов
Открытие собственного дела и путешествия: гороскоп на осень-2022
Открытие бизнеса, путешествия и любовь: гороскоп на осень-2022
В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении
В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении
курсы валют
Курсы валют на 12 августа в обменных пунктах Казахстана
Тараз
Экс-военачальник о взрывах близ Тараза: Это было сделано умышленно
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления