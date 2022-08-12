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1643 казахстанца заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус в Казахстане 11 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11 августа в Казахстане сообщили в МВК. Менее 200 случаев – во всех регионах, кроме Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее выявили 1651 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 375,

  • в Алматы – 191,

  • в Шымкенте – 13,

  • в Акмолинской области – 128,

  • в Актюбинской области – 57,

  • в Алматинской области – 13,

  • в Жетысуской области – 32,

  • в Атырауской области – 38,

  • в ВКО – 44,

  • в Абайской области – 28,

  • в Жамбылской области – 33,

  • в ЗКО – 105,

  • в Карагандинской области – 196,

  • в Улытауской области – 14,

  • в Костанайской области – 104,

  • в Кызылординской области – 34,

  • в Мангистауской области – 43,

  • в Павлодарской области – 113,

  • в СКО – 68,

  • в Туркестанской области – 14.

Всего в стране подтверждено 1 374 277 случаев.

2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 1010,

  • в Алматы – 416,

  • в Шымкенте – 241,

  • в Актюбинской области – 95,

  • в Атырауской области – 12,

  • в ВКО – 49,

  • в Абайской области – 69,

  • в Карагандинской области – 150,

  • в Костанайской области – 18,

  • в Кызылординской области – 31,

  • в Мангистауской области – 27,

  • в Павлодарской области – 15,

  • в Туркестанской области – 53.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 336 456 человек.

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