1643 казахстанца заболели COVID-19 за сутки
Двумя сутками ранее выявили 1651 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 375,
в Алматы – 191,
в Шымкенте – 13,
в Акмолинской области – 128,
в Актюбинской области – 57,
в Алматинской области – 13,
в Жетысуской области – 32,
в Атырауской области – 38,
в ВКО – 44,
в Абайской области – 28,
в Жамбылской области – 33,
в ЗКО – 105,
в Карагандинской области – 196,
в Улытауской области – 14,
в Костанайской области – 104,
в Кызылординской области – 34,
в Мангистауской области – 43,
в Павлодарской области – 113,
в СКО – 68,
в Туркестанской области – 14.
Всего в стране подтверждено 1 374 277 случаев.
2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 1010,
в Алматы – 416,
в Шымкенте – 241,
в Актюбинской области – 95,
в Атырауской области – 12,
в ВКО – 49,
в Абайской области – 69,
в Карагандинской области – 150,
в Костанайской области – 18,
в Кызылординской области – 31,
в Мангистауской области – 27,
в Павлодарской области – 15,
в Туркестанской области – 53.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 336 456 человек.