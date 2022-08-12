1643 казахстанца заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11 августа в Казахстане сообщили в МВК. Менее 200 случаев – во всех регионах, кроме Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее выявили 1651 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 375,

в Алматы – 191,

в Шымкенте – 13,

в Акмолинской области – 128,

в Актюбинской области – 57,

в Алматинской области – 13,

в Жетысуской области – 32,

в Атырауской области – 38,

в ВКО – 44,

в Абайской области – 28,

в Жамбылской области – 33,

в ЗКО – 105,

в Карагандинской области – 196,

в Улытауской области – 14,

в Костанайской области – 104,

в Кызылординской области – 34,

в Мангистауской области – 43,

в Павлодарской области – 113,

в СКО – 68,

в Туркестанской области – 14. Всего в стране подтверждено 1 374 277 случаев. 2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 1010,

в Алматы – 416,

в Шымкенте – 241,

в Актюбинской области – 95,

в Атырауской области – 12,

в ВКО – 49,

в Абайской области – 69,

в Карагандинской области – 150,

в Костанайской области – 18,

в Кызылординской области – 31,

в Мангистауской области – 27,

в Павлодарской области – 15,

в Туркестанской области – 53. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 336 456 человек. Читайте также Нур-Султан вышел из «желтой» зоны Сагинтаева избрали председателем Наблюдательного совета ФБА ЕАС ФБР искало у Трампа документы по ядерному оружию

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